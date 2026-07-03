Няма да дерат три кожи! Нова система с такситата на летището

Такситата на летището вече няма да дерат по три кожи, особено на чужденците, които нямат представа от цената на услугата у нас. Копърките остават в миналото.

Официалният таксиметров превозвач на Летище София – Yellow!, обяви въвеждането на нова организация за обслужване на пътници.

Промяната влиза в сила първо на Терминал 2, като цели да повиши сигурността и да преустанови практиката на нерегламентирани превози, известни като „копърки“.

От компанията съобщават, че новата система е гаранция за клиентите, че ще бъдат обслужени от проверен и лицензиран водач. На по-късен етап се предвижда същата организация да бъде въведена и на Терминал 1.

Новата система

Процесът по наемане на такси е организиран в няколко лесни стъпки, за да се осигури максимално улеснение и ред за пристигащите пътници.

Стъпка 1: Веднага след като преминат през зона „Пристигащи“, клиентите трябва да се насочат към специално обособения деск на Yellow! или към киоск устройствата. Там те могат да заявят такси и ще получат разпечатан билет с регистрирана поръчка.

Стъпка 2: С получения билет пътниците трябва да се отправят към Изход 5, обозначен с табела „Такси“. На мястото ще ги очаква координатор на компанията, който ще ги насочи към следващия свободен автомобил.

В случай че някой пропусне да вземе билет от киоска, координаторът има възможност да регистрира поръчката на място.

Гаранции за сигурността на пътниците

От Yellow! подчертават, че предварителната регистрация на поръчката и издаването на касова бележка в края на пътуването са ключови за сигурността. Тези два елемента осигуряват пълна проследимост на всяка заявка и превоз.

Това позволява на компанията да реагира бързо и адекватно при възникнали казуси, като например забравена вещ в автомобила или други непредвидени ситуации. За да се гарантира най-високо качество на услугата, от Yellow! призовават клиентите да спазват установения ред.

Ключови препоръки за сигурност:

Винаги заявявайте такси от официалния деск или киоск на Yellow!.

Спазвайте реда на опашката, за който се грижат координаторите.

Изисквайте и пазете касовата бележка от таксиметровия апарат след края на пътуването.

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