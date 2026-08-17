Еврото ли е виновно за скъпотията? Ники Василев с категоричен отговор

Влизането на България в еврозоната няма отношение към по-високата инфлация у нас. Това заяви финансистът и бивш министър на икономиката Николай Василев по bTV.

По думите му по-високата инфлация през март е била свързана с войната в Близкия изток, а не с присъединяването към еврозоната. След това са последвали няколко месеца, в които дори е отчетена дефлация, включително заради сезонни фактори.

„Последните числа, които съм виждал, са, че за годината, за последните 12 месеца, инфлацията е 4% и нещо. България не може да се уплаши от инфлация от 4–5%. Имали сме години със стотици или с десетки проценти, включително и наскоро“, коментира Василев.

„Инфлацията не е един от проблемите на България“

Според финансиста страната има редица сериозни проблеми, но инфлацията не е сред тях.

„Когато си най-бедната държава в ЕС, имаш горе-долу най-високия ръст на доходите много години назад. Инфлацията не може да бъде нула и не трябва да бъде нула“, заяви той.

Василев даде пример с доходите в сферата на услугите. Според него няма как заплатите да растат значително, а цените да останат напълно непроменени.

„Ако искаме фризьорките да получават швейцарски заплати, те могат ли хем да получават по-високи заплати, хем да си държат цените без увеличение? Това е невъзможно“, каза той.

По думите му същото важи за редица други професии – от сервитьори и таксиметрови шофьори до строители.

Според него това са естествени икономически процеси и не трябва всяко поскъпване да се представя като сериозна икономическа заплаха.

Държавата не трябва да определя цените

Василев се обяви категорично против намесата на държавата в ценообразуването при нормална икономическа ситуация.

„Аз вярвам в пазарната икономика, а не в държавния комунизъм“, заяви той.

Според него в момента няма икономическа причина държавата да контролира цените, тъй като България е част от отворен европейски и световен пазар.

„Няма никакви причини, никакви – икономически или други – държавата да се меси и да контролира цени. Ние не живеем в държавен комунизъм като преди 40 години. Това не е работата на държавата“, каза финансистът.

Той подчерта, че увеличаването на цените на хотелите, услугите и стоките само по себе си не е нарушение, а нормална реакция на пазара.

„Вдигането на цените на хотели и на всякакви други услуги и стоки е нормално пазарно поведение, то не е престъпно“, коментира Николай Василев.