Пеканов разкри големия план за Бюджет 2027

Бюджет 2027 ще бъде подчинен на една от най-трудните задачи пред правителството - дефицитът да бъде свален под 3% от БВП и България да започне да излиза от процедурата при прекомерен дефицит. Това заяви пред БНТ вицепремиерът Атанас Пеканов, според когото кабинетът вече работи по мерки за затваряне на бюджетната дупка. Една от тях е облагането на свръхпечалбите в сектори, които през последните години са натрупали големи печалби, като позицията на правителството е допълнителната тежест да не бъде прехвърляна върху домакинствата.

Целта - под 3% още през 2027 г.

„През 2027 г. работим дефицитът да падне под 3 процента“, заяви Пеканов. Това би означавало рязко фискално свиване спрямо нивата, заради които през юли България официално влезе в европейска процедура при прекомерен дефицит.

Според вицепремиера възможността целта да бъде постигната ще зависи в голяма степен и от изпълнението на бюджета през настоящата година. Той посочи, че икономическият растеж до момента се представя по-добре от очакваното, а инфлацията е по-висока от предварителните прогнози. И двата фактора увеличават номиналните приходи в хазната и според него вече помагат дефицитът да бъде по-нисък от първоначално очакваното.

„Тези две неща помогнаха тази година дефицитът да е по-малък от прогнозирания. Ако започнем от по-добра база, се целим догодина да се справим“, каза Пеканов.

Именно стартовата позиция в края на 2026 г. ще бъде решаваща при изготвянето на бюджета за следващата година. Колкото по-малка е дупката, която бъде пренесена към 2027 г., толкова по-малък ще бъде размерът на корекцията, която правителството ще трябва да направи чрез приходи и разходи.

България вече е в процедура при прекомерен дефицит

Проблемът вече не е само вътрешен бюджетен въпрос. България официално е в процедура при прекомерен дефицит, след като европейските институции установиха нарушение на критерия за бюджетния дефицит. Това поставя страната под засилен фискален надзор и изисква от правителството конкретен план за връщане към допустимите нива.

„По темата как да се затвори свръхдефицитът правителството е водещо. Ние преценяваме къде са рисковете. Някой трябва да помогне, за да се преодолее тази ситуация“, заяви Пеканов.

По думите му кабинетът е поел ангажимент пред Европейската комисия бързо да предложи мерки, с които да бъде овладян дефицитът. Така Бюджет 2027 ще трябва едновременно да осигури средства за основните държавни политики и да извърши значително фискално свиване.

Свръхпечалбите трябва да запълнят част от дупката

Един от инструментите, на които кабинетът разчита, е допълнителното облагане на компании и сектори със свръхпечалби. Пеканов защити тази политика с аргумента, че при необходимост от допълнителни приходи правителството трябва да направи избор кой да понесе тежестта.

„В такава ситуация пред всяко едно управление стои въпросът кой ще бъде обложен, кой ще помогне да се избегне тази ситуация“, заяви вицепремиерът.

Според него изборът на кабинета са секторите, които през последните години са реализирали големи печалби и се намират в сравнително защитено положение.

„Нашият избор е ясен - тези сектори, тези бизнеси, които не могат да се оплачат от нищо през последните години, за които има нисък корпоративен данък, изнасят голяма част от печалбата си, работят в сектори, които са защитени, правят големи печалби през последните години“, каза Пеканов.

По думите му именно тези компании могат да участват в намаляването на бюджетния недостиг вместо да бъдат увеличавани данъци, които засягат пряко широк кръг граждани.

„Нашето виждане е, че те могат да помогнат да се намали дупката в бюджета, а не домакинствата и обикновените хора. Най-лесният вариант беше да вдигаме други данъци, които ще се отразят на домакинствата“, заяви Пеканов.

Помощите ще останат целеви

Друг важен въпрос за Бюджет 2027 ще бъде колко средства могат да бъдат отделени за компенсации при високи цени на горивата и други извънредни разходи. Пеканов предупреди, че кабинетът не иска да предприема прекалено широки мерки, които едновременно струват много на бюджета и стимулират потреблението.

„Да не прекаляваме с мерките за помощ за горивата. Не знаем дали няма да се влоши още повече ситуацията през следващите месеци“, каза той.

Правителството не планира таван на цените, а предпочита помощи за конкретни групи. Ако цените на горивата продължат да растат, обхватът на подкрепата може да бъде увеличен.

„Ще продължим с помощите - целенасочени и ясно таргетирани, и ако има по-голям проблем, цената продължи да се покачва, те ще бъдат разширени“, заяви Пеканов.

ПВУ трябва да донесе още средства

Важна част от финансовата сметка е и последното плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. Пеканов съобщи, че България вече е изпратила искането за петото плащане и оттук нататък очаква оценката на Европейската комисия.

„С тази стъпка българската държава е приключила с тази тема, свършихме цялата работа, която трябваше. Чакаме оценката на ЕК“, заяви той.

Вицепремиерът очаква страната да получи огромната част от заявените средства. Точният размер трябва да стане ясен през ноември или декември, а евентуалните загуби според него ще бъдат ограничени и свързани с неизпълнени отделни детайли.

„Смятам, че загубите, ако има такива, ще са много малки“, каза Пеканов.

Така основните параметри на предстоящия Бюджет 2027 вече се очертават - дефицит под 3%, допълнителни приходи от сектори със свръхпечалби, по-целенасочени компенсации вместо масови помощи и максимално използване на европейските средства. Голямата задача пред кабинета ще бъде тези мерки да свалят дефицита достатъчно бързо, без необходимата корекция да бъде прехвърлена чрез по-високи общи данъци върху гражданите.