Евтим Милошев отговори за размяната на артефакти с Гърция

„Това не е търговска сделка“. Така министърът на туризма Евтим Милошев коментира спекулациите около предстоящото предаване на България на тленните останки, за които се предполага, че принадлежат на средновековния владетел цар Самуил.

Милошев призова да не бъде въвличан в интерпретациите около случая и подчерта, че от българска страна става дума за размяна на исторически артефакти между България и Гърция.

„Не ме вкарвайте в този разговор, защото тези спекулации не са релевантни към момента. Всеки е свободен да прави каквито си иска интерпретации“, заяви министърът пред журналисти.

По думите му предстоящата размяна включва исторически артефакти, сред които и тленните останки, за които се предполага, че са на българския цар Самуил. Милошев категорично отхвърли възможността те да бъдат разглеждани през призмата на търговска сделка или да им бъде приписвана парична стойност.

„То не може да бъде приравнявано на търговска сделка и не може да бъде разглеждано като справедливо или несправедливо“, подчерта той.

Министърът даде и личен пример, за да обясни позицията си срещу оценяването на човешките останки като стока.

„Костите на баща ми колко струват? Мога ли да ги разменя срещу нещо? Каква ще бъде цената?“, попита Милошев.

Той коментира и политическия контекст, в който се развива дебатът, като призова темата да не се превръща в инструмент за разделение.

„Искам да кажа, че в предизборна ситуация това, което чувам и виждам, не е добро и искам да го оценявам“, заяви министърът.

Според Милошев въпросът трябва да бъде повод за обединение около историческата памет на страната.

„Ние като нация можем ли да бъдем единни и да застанем зад общата си памет? Можем ли да имаме поне едно нещо, което да ни събира, а не да ни разединява“, каза още той.

Предстоящото предаване на тленните останки, за които се предполага, че принадлежат на цар Самуил, предизвика широк обществен отзвук и в Северна Македония. Темата е чувствителна заради различните исторически интерпретации около владетеля и неговото наследство.

Очаква се официалната церемония да се състои в Солун, след което реликвите да бъдат пренесени в София. Внимание привличат и дипломатическите детайли около реципрочната размяна на исторически артефакти между България и Гърция.