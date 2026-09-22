Отиде си съпругата на легендарен наш актьор

Почина изтъкнатата журналистка и авторка Гергана Михайлова. Макар да бе спътница в живота на един от най-обичаните български актьори – Васил Михайлов, тя винаги предпочиташе да остава извън публичния прожектор и да говори чрез творчеството си.

Гергана Михайлова е възпитаник по българска филология на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, предаде Филтър нюз и Блиц. Творческият ѝ път в журналистиката продължава над 28 години – първоначално в Българското национално радио (редакция „Литература и изкуство“), а по-късно като един от най-изтъкнатите автори и редактори в култовото списание „Жената днес“.

Освен с журналистическата си работа, тя остави следа и с емблематичните си биографични книги за големи имена от българската култура.

Сред тях са биографиите на Тодор Колев („Варненското софиянче от Шумен“) и на Емил Димитров („Емил“), издадени от изд. „Слънце“, както и книгата, посветена на примабалерината Красимира Колдамова, издадена от Българската академия на науките.