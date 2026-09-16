Изложбата на Исмаил Аджар бе тържествено открита в София

Самостоятелната изложба на турския художник Исмаил Аджар „От Истанбул до Балканите: Следи от една памет“ бе открита на 15 септември в 18.30 ч. във Vivacom Art Hall Oborishte 5 в София. Експозицията представя съвременен живописен прочит на културните срещи между Истанбул и Балканите и поставя акцент върху общата памет, приятелството и добросъседството между България и Турция.

На откриването присъстваха художникът Исмаил Аджар, заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри, заместник-министрите на външните работи Иванка Ташева и Христо Дикански, княз Борис Сакскобургготски, народни представители, посланици и представители на дипломатическия корпус. Приветствия отправиха посланикът на Република Турция в България Мехмет Саит Уянък и заместник-министърът на външните работи Иванка Ташева.

Послания за приятелство и добросъседство

В словото си посланик Уянък подчерта, че изложбата представя както таланта на Исмаил Аджар, така и приятелските и добросъседските отношения между Турция и България. Той определи творбите като културен мост между Анатолия и Балканите, между Истанбул и София, и открои общите ценности, свързващи Истанбул с балканските градове.

Споделяйки личната си връзка с Истанбул, посланикът изрази удовлетворението си, че красотата и разпознаваемите символи на града, който свързва два континента, са представени пред софийската публика. Той отбеляза, че в произведенията на Аджар дервишите, кафтаните, лалетата, шлемовете и архитектурата на Истанбул се събират като различни лица на една и съща памет.

Заместник-министър Иванка Ташева приветства гостите от името на Министерството на външните работи на Република България и постави акцент върху способността на изкуството да разкрива човешкото измерение на историята.

„Изкуството има една изключителна способност – да ни кара да виждаме историята не само като поредица от събития, дати и имена, а като човешка памет, като преживяване, като пространство, в което различни култури се срещат и оставят следи една в друга“, заяви тя.

По думите ѝ Балканите са място на срещи между народи, култури, религии и традиции, на взаимни влияния и споделени преживявания. В този смисъл изложбата създава диалог между България и Турция, между Истанбул и Балканите и между личната памет на художника и общата памет на региона.

„Изкуството и културната дипломация са сред най-силните инструменти за изграждане на доверие между държавите“, подчерта Ташева. Тя посочи, че те подкрепят усилията на дипломатите за поддържане на активни и добросъседски отношения както между България и Турция, така и в целия регион, и благодари на художника и организаторите за възможността изкуството да бъде мост между места, поколения и култури.

Образи на общата памет

В изложбата кафтаните символизират елегантност, идентичност и дворцова естетика, шлемовете – сила и борба, а лалетата – изтънчеността и представата за красота на Истанбул. Фигурите на въртящите се дервиши насочват погледа към вътрешния свят на човека, любовта, отдадеността и духовното пътуване. Архитектурните образи допълват този разказ за връзките между миналото и настоящето. Чрез тези мотиви Аджар проследява как културната памет се формира от ежедневието, изкуството, музиката, архитектурата, символите и общуването между хората. Сред представените в София произведения са и творби, вдъхновени от богатото наследство на „Света София“ в Истанбул.

В приветствието си посланик Уянък припомни, че изложбата на художника там през 1999 г. е привлякла над 350 000 посетители за два месеца.

За художника

Исмаил Аджар е роден през 1971 г. в Сушехри, провинция Сивас, и завършва специалност „Живопис“ във Факултета по изящни изкуства на Университета Мармара през 1992 г. За повече от три десетилетия творческа дейност участва в над 200 самостоятелни и групови изложби в повече от 60 държави. В живописта, скулптурата и произведенията си върху хартия той интерпретира културната памет на Истанбул и Анатолия, анадолските цивилизации, османската култура и суфизма.

Сред важните моменти в творческия му път са работите му в рамките на Венецианското биенале и изложбата в „Света София“. Носител е на национални и международни отличия, включително две първи награди от Биеналето във Флоренция и една от Кианчано. Три пъти е избиран за „Художник на годината“ в Турция, а през 2024 г. е удостоен с държавния медал за култура и изкуство на Казахстан. Негови произведения се намират в музеи, институции и частни колекции по света.