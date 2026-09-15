Съседка на България се завръща в Евровизия

Република Северна Македония официално се завръща на сцената на „Евровизия“ след 5-годишно отсъствие, обявиха от обществената телевизия в Скопие. Страната ще се включи в предстоящото издание на песенния конкурс, което ще се проведе в Бургас. За участието се подготвя изцяло нов подход, обещаващ по-голяма прозрачност при избора на песента и представител.

Страната дебютира на „Евровизия“ през 1998 г. в Бирмингам с изпълнението на Владо Яневски, а най-големият ѝ успех до момента е 7-ото място на Тамара Тодевска през 2019 г. в Тел Авив.

Яна Бурческа от македонската делегация определи завръщането като чудесна новина за публиката и местната музикална сцена:

„Евровизия е много повече от една песен, едно изпълнение или крайното класиране. Винаги гледам на конкурса като на форма на културна дипломация. Трябва да покажем на сцената какво носи Северна Македония като актуален и съвременен звук.“