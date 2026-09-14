Отиде си човекът, преобразил Мерилин Монро и Уитни Хюстън

Топ американският моден дизайнер Боб Маки почина на 87-годишна възраст, се казва в информация на неговата Instagram страница.

Неговите гениални и изключителни проекти обаче ще живеят вечно, продължавайки да носят красота на този свят.

Боб Маки започва кариерата си като скицник в работилницата на френско-американския моден дизайнер Жан Луи.

Една от първите творби на Маки е скица на прословутата рокля на Мерилин Монро. Тя я носи по случай рождения ден на 35-ия президент на САЩ Джон Ф. Кенеди през 1962 г. в Madison Square Garden в Ню Йорк.

Сред знаменитостите, за които Боб Маки е създал костюми, са Уитни Хюстън, Барбара Идън, Бет Мидлър, Тина Търнър, Джоан Ривърс, Лайза Минели, Елтън Джон и The Jackson 5.

Боб Маки получава награда Тони и девет Еми за най-добър дизайн на костюми. Той е номиниран три пъти за костюми за филмите "Lady Sings the Blues", "Funny Lady" и "Pennies from the Sky".

През 2002 г. Американската телевизионна академия го въвежда в Залата на славата.