Отиде си Султанът на пайетите: Легендарният дизайнер, оформил холивудския блясък

Легендарният американски моден дизайнер Боб Маки почина на 87-годишна възраст, съобщи Асошиейтед прес. Новината беше потвърдена с публикация в официалния му профил в социалните мрежи. Маки остава в историята като един от дизайнерите, които оформят представата за холивудския блясък през втората половина на XX век.

Наричан „Султанът на пайетите“ заради характерната си любов към блясъка, мънистата и смелите сценични костюми, Маки работи с едни от най-големите имена в музиката и киното. Той създава запомнящи се визии за Шер, Даяна Рос, Елтън Джон, Тина Търнър и Карол Бърнет, както и официални рокли за Мадона, Барбра Стрейзанд, Шарън Стоун и Джулия Луис-Драйфус. Сред звездите, за които създава концертни костюми, е и Пинк.

Сред най-известните му творби е оригиналната скица за прочутата прозрачна рокля, покрита с кристали, с която Мерилин Монро изпява „Happy Birthday, Mr. President“ пред президента Джон Кенеди през 1962 г. Дръзкият дизайн се превръща в един от най-разпознаваемите образи в историята на американската поп култура.

За десетилетията си в киното, телевизията и театъра Маки получава девет награди „Еми“ и една награда „Тони“. Той е номиниран и три пъти за „Оскар“ за най-добър дизайн на костюми, оставяйки след себе си наследство, белязано от екстравагантност, смелост и неизменния холивудски блясък.