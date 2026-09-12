Български град вплита семейни истории в необикновена рокля
Дантели на майки и баби от Вълчи дол стават част от мащабния проект на дизайнера Иван Донев
Следете всички новини, анализи и коментари за Дизайнер. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Дантели на майки и баби от Вълчи дол стават част от мащабния проект на дизайнера Иван Донев
Иван Донев представи колекция пред дипломати, представители на бизнеса и сънародници, а вечерта завърши с музика на Академичен народен хор-Пловдив
От 38 години тя облича политическия ни елит и дами от дипломацията
На 93 години
На 80-годишна възраст
Модният свят скърби
Три години и половина след войната в Украйна дизайнерът на Зеленски не мечтае за мода и ревюта. А за мир
На 88-годишна възраст
Мисия „Червено“: красота, огън и стил край морето
Запознават се, когато той я облича за важно събитие на фондация, в която тя е доброволец
Отиде си близък човек на "На кафе"
Той добави, че е получил "малко по-настойчиви" предложения от потенциални външни инвеститори в компанията
Не му убягват промените, които неизбежно настъпват с течение на времето
Тя изработи златна пелерина за покойния вече папа Йоан Павел Втори
Отиде си на 83 години
Почина на 84-годишна възраст
Какво съобщиха близките му
Шанел прелъстила нацист, за да спаси племенника си, Чърчил й помага да не влезе в затвора
В цветовата гама – черното и бялото остават вечен акцент и класика
Британската модна дизайнерка Мери Куант почина на 93 години