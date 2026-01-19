Почина легендарен моден дизайнер, любимец на Холивуд

Почина легендарният моден дизайнер Валентино Гаравани. Италианецът беше на 93 години.

Той си е отишъл на 19 януари в резиденцията си в Рим, заобиколен от близките си. Поклонението пред тленните му останки ще се състои от 11 до 18 часа в Piazza Mignanelli 23 на 21 и 22 януари.

Погребението ще се състои в 11:00 ч. в петък, 23 януари, в базиликата „Санта Мария дегли Анджели е дей Мартири“ на площад „Република“ 8 в Рим, информира NOVA.

Роден във Вогера, Северна Италия, Валентино започва своя триумфален път в Париж, където основава първата си модна къща. Той остава в историята като създателят на емблематичния цвят „Valentino Red“ – специфичен нюанс на червеното, който се превърна в негов почерк и символ на женствеността.

Десетилетия наред тоалетите на Валентино бяха най-желаните на червения килим в Холивуд. Сред световните звезди, които се доверяваха на неговия гений, са: Дженифър Лопес, Рийз Уидърспун, Кейт Бланшет, Ан Хатауей, Елизабет Тейлър, Шарън Стоун, Джулия Робъртс, Гуинет Полтроу.

Валентино не просто правеше дрехи – той създаваше изкуство, което дефинираше лукса в продължение на повече от половин век. С неговата смърт си отива последната жива легенда от „Златната ера“ на висшата италианска мода.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com