Какво се случва с косата й?!

Никол Кидман влезе в новинарският поток на големите медии с необичайния си вид - тя се появи с тъмни очила и перука на ревюто на Chanel.

"Дейли мейл" пише, че актрисата отново е посегнала към богатата си колекция от перуки по време на Седмицата на модата в Париж, след като по Коледа в родината си Австралия остави естествените си къдрици „да дишат“.

58-годишната филмова звезда беше забелязана във вторник с т.нар. hair topper – допълваща перука – докато присъстваше на ревюто на Chanel Haute Couture за пролет/лято 2026.

Наблюдателни модни специалисти забелязаха, че има перука, която прелива с естествената ѝ коса. Скрила очите си зад тъмни дизайнерски слънчеви очила, холивудската дива се появи с мини рокля с пера, чифт черно-бели токчета, и така цялостната визия беше драматично черно-бяла. Кидман, която наскоро се разведе с втория си съпруг Кийт Ърбан, седеше на първия ред до бившата главна редакторка на "Vogue" Анна Уинтур.

Известно е, че Никол Кидман често носи перуки на публични събития, най-вероятно за да предпази естествената си къдрава коса.

Близък до нея съобщи, че Никол се чувства „изключително благословена“ въпреки края на 20-годишния си брак. „Тя е много позитивна и се фокусира върху нещата, за които си струва да се радва", казва още източникът.

