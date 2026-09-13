Българска висша мода посрещна лятото в Анкара
Иван Донев представи колекция пред дипломати, представители на бизнеса и сънародници, а вечерта завърши с музика на Академичен народен хор-Пловдив
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Иван Донев представи колекция пред дипломати, представители на бизнеса и сънародници, а вечерта завърши с музика на Академичен народен хор-Пловдив
AI трикове, 200MP камера и огромна издръжливост превръщат модела в един от най-практичните флагмани на годината
Тънък дизайн, 200MP AI камера и батерия, която спокойно издържа повече от ден
Никол Кидман с перука в Париж, сложи и тъмни очила на ревю
Световният маестро представи в ЦУМ топ колекция 2026 с авангардни материи
Световноизвестният италиански дизайнер работи по специална колекция за гастрола
Видеото насърчава феновете да отворят приложението на Victoria's Secret за повече вътрешна информация
Митко Дамов показва модели от дефилета, които провокират социални дебати
Как мина седмицата на модата?
Испанската фешън кралица показва екстравагантни модели на 25 март
Провокацията е нейният стил, модните й ревюта носят обществени послания
Лорд Евгени Минчев откри ревюто на Магдален Димитров
Красавици презентираха новите модни творения на два пъти пред повече от 1000 ВИП гости
Българката седна на първия ред за ревюто на „Луи Вюитон“ през Седмицата на модата
Седмицата на модата в София се завръща с 10-то юбилейно издание през септември
Тийнейджърите от пловдивската професионална гимназия "Д-р Иван Богоров" се готвят за бъдещето, учат и работят едновременно
Италианската модна къща излъчи 12-часово събитие, представящо новата й колекция
С колекция „ОДИЛИЯ“ дизайнер Поля Кинова отбеляза 15 години творческа дейност!
Носителят на Световната купа се включи в ревюто на Макспорт
Традиционни облекла от Източните Родопи представи Регионалният исторически музей в Кърджали в „Нощта на музеите". Директорът на РИМ Даниела Коджаманов...