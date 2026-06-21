Българска висша мода посрещна лятото в Анкара

Българска висша мода и народна музика посрещнаха началото на лятото в Анкара на събитие, организирано от Посолството на България в Турция. Дизайнерът Иван Донев представи своя колекция пред близо 200 гости, сред които дипломати, представители на бизнеса и български сънародници, съобщава БТА.

Вечерта беше допълнена от изпълнения на камерния ансамбъл на Академичен народен хор-Пловдив, които гостите аплодираха продължително. Ревюто е част и от Седмицата на модата в турската столица.

Най-силният символ в колекцията беше булчинска рокля, изградена не от класическа дантела, а от плетива на една кука - като покривките и салфетките, познати от много български домове. Тоалетът е част от проект на Иван Донев, посветен на роклите, характерни за България, и превърна домашната памет, ръчната изработка и женската традиция в език на висшата мода.

При откриването на събитието посланикът на България в Турция Ангел Чолаков представи дизайнера и припомни, че познанството им започва преди 15 години в Рим. Именно във Вечния град Донев завършва една от най-престижните модни академии и изгражда своя път към международните сцени.

„Гостът ни тази вечер - Иван Донев, е световноизвестен дизайнер, който е покорил всички световни сцени на модата. Той не създава само красота чрез модата, в същото време е сред обществените личности, които са водени от идеята за социална отговорност и се нарежда сред стълбовете на гражданското общество. Иван е от онези дизайнери, които посвещават най-много от своето време, енергия и средства на образованието. Той осветява пътя на младите си колеги“, заяви посланик Чолаков.

Иван Донев показва своя колекция за втори път пред почитателите на стила в Анкара. Първото му представяне в турската столица беше през ноември 2024 г., когато Посолството на България организира модно дефиле под надслов „Вечер на висшата мода България - Турция“. Тогава събитието беше определено като културен мост между двете страни и привлече силен интерес в знаковата сграда на хотел „Диван Чукурхан“, реставриран кервансарай от края на 16-и век.

Новото ревю продължава тази линия - България да бъде представяна в Турция не само чрез дипломатическия календар, а чрез култура, съвременен дизайн, музика и традиции, преведени на езика на днешната публика. Вечерта в посолството показа именно такъв образ: българска мода с международен почерк, но и със спомен за дома, занаята и ръчната изработка.

Така началото на лятото в Анкара се превърна в сцена за българско присъствие, което не разчита на официалност, а на въздействие. Роклята от плетива, гласовете на пловдивския ансамбъл и думите на посланик Чолаков очертаха една по-мека, но силна форма на културна дипломация - такава, която показва България като страна на памет, талант и съвременна естетика.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com