Турция с извънредно решение за Черно море. Причината

Турция ограничава движението на търговски кораби към Черно море, съобщиха източници, запознати с въпроса, на фона на нарастващата загриженост на правителството след увеличаването на руските и украинските атаки срещу плавателни съдове в района, предаде телевизия Bulgaria ON AIR.

Генералната дирекция по морска безопасност е уведомила няколко кораба, насочени към Новоросийск в Русия – ключов център за износ на петрол и зърно, че в момента не издава разрешения за транзит за подобни плавания или че се нуждае от повече време, за да разгледа заявленията за преминаване през пролива Дарданели, твърдят източниците.

Властите не са посочили причина за предприетата мярка, допълниха източниците, пожелали анонимност, тъй като информацията не е публична.

Нарастваща несигурност за корабоплаването

Мярката на практика ограничава потока от плавателни съдове към Черно море, където рязкото увеличаване на атаките срещу търговското корабоплаване, включително срещу кораби, притежавани от турски компании, предизвика призиви от Анкара за засилване на сигурността, предаде Bloomberg (Блумбърг).

Генералната дирекция по морска безопасност е насочила въпросите към Министерството на транспорта и инфраструктурата в Анкара, което не е отговорило на запитвания по имейл или телефон извън обичайното работно време.

По-рано тази седмица Министерството на външните работи заяви, че група членове на екипажи, сред които и турски граждани, са били ранени при атаки с дронове срещу два кораба, собственост на турски компании.

"Повтаряме призива си към всички заинтересовани страни, особено към воюващите страни, спешно да предприемат конкретни мерки за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море", се посочва в изявление на Министерството на външните работи от 4 август, като се добавя, че ескалацията би имала "многостранни негативни последици", включително за продоволствената сигурност, се казва в изявлението.

Източник, пожелал анонимност, съобщи, че на някои кораби е било казано, че ограничението се отнася и за плавателни съдове, насочени към Украйна.

Усложнение на световната търговия

Мярката заплашва да създаде ново усложнение за световната търговия в момент, когато потоците от петрол вече са сериозно нарушени заради войната в Иран и намаляването на обемите, преминаващи през Ормузкия проток.

Засилващите се руски и украински атаки предизвикаха опасения относно доставките от зърнения регион на Черно море, което допринесе за покачването на цените на пшеницата до двегодишен връх през юли