Германия не е това, което беше. Защо си тръгват гастарбайтерите

Нетната миграция към Германия продължава да спада, а през последните две години се очертава безпрецедентен обрат в движението на работна сила от новите държави членки на Европейския съюз. Все повече хора се завръщат в родните си страни, докато броят на търсещите убежище и новопристигналите мигранти също намалява. Това показва анализ на Института за германска икономика (IW), изготвен въз основа на данни на Федералната статистическа служба и предоставен на БТА.

В резултат на тези процеси общият нетен миграционен поток към Германия през 2025 г. спада до около 235 000 души – най-ниската отчетена стойност от 2010 г. насам.

Промяна в тенденциите при работната сила от ЕС

Според проучването през 2024 г. нетната миграция от новите държави членки на ЕС се превръща в отрицателна величина – около 35 000 души повече са напуснали Германия, отколкото са се заселили в страната от тези държави. През 2025 г. отрицателниятбаланс се задълбочава допълнително и достига приблизително 45 000 души.По този начин се прекъсва тенденцията от изминалото десетилетие, през което Германия беше сред основните дестинации за работна сила от Централна и Източна Европа.

Анализаторите отбелязват, че обръщането на тази посока вероятно не е временно явление, тъй като демографските промени в държавите на произход намаляват наличния потенциал за нова трудова миграция.

Мигрантите от Западните Балкани и молещите за убежище

Сходна динамика се наблюдава и при държавите от Западните Балкани. След пиковите стойности от 2022 г. нетната имиграция от региона се свива, а през 2025 г. вече е около 40 000 души.

Успоредно с това в Германия се отчита осезаем спад на молбите за убежище. През 2023 г. първични молби за международна закрила са подали 329 000 души, а през 2025 г. броят им се понижава до 113 000.

Основен фактор за тази промяна е драстичното намаление на заявленията от Сирия – от близо 100 000 през 2023 г. до около 23 000 само две години по-късно.

Според авторите на изследването причините не се свеждат единствено до затегнатата германска миграционна политика, а са обвързани и с политическите промени в Сирия след падането на режима на Башар Асад през 2024 г.

Осезаемо спадат и молбите за убежище, подадени от граждани на Афганистан – от 51 000 на 24 000, както и от Турция – от 61 000 на 12 000.

Отделно стоят украинските граждани, тъй като те се приемат по специалния режим за временна закрила, а не през обичайната процедура за предоставяне на убежище.

През 2025 г. нетната миграция от Украйна е около 89 000 души. Макар да остава най-мащабният миграционен поток от отделна държава, той е по-нисък от нивото през 2024 г., когато нетният приток е бил 116 000 души.

В резултат общата нетна миграция към Германия през 2025 г. спада до около 235 000 души – най-ниската стойност от 2010 г. насам.

Германците емигрират в чужбина

Изследването разкрива и още една тенденция – нараства броят на германските граждани, които напускат страната.

През 2025 г. близо 100 000 германци са се изселили от Германия. Според експерта по миграция Видо Гайс-Тьоне това все още не представлява критично развитие, но ръстът от около 30 процента спрямо 2023 г. е сигнал за тревога.

По неговите думи, на фона на застаряващото население, Германия трудно може да си позволи да губи висококвалифицирани специалисти.

Той смята, че страната трябва да подобри условията за живот и работа, за да остане привлекателна за квалифицираните кадри, включително чрез намаляване на данъчната и социалноосигурителната тежест.