Германия се разлюля от протести преди изборите

Протести с искане за оставка на правителството на германския канцлер Фридрих Мерц започна в саксонския град Плауен в източна Германия.

10 хиляди от цялата страна участваха в него, организирани от протестното движение Projekt M1llion, съобщи DPA.

Една от една от най-значимите координирани демонстрации в страната даде старт на предизборната надпревара. На 6 септември започва ключовата серия от регионални избори в Източна Германия, като първа ще гласува провинция Саксония-Анхалт.

Демонстрацията се провежда в източната част на страната и в нея масово се развяват знамена на „Свободни Саксонци“, които открито подкрепят опозиционната „Алтернатива за Германия“.

Изборите са исторически, тъй като според социологическите проучвания АзГ води и има реален шанс за първи път да излъчи провинциален премиер, което засилва политическата поляризация до краен предел.

Протестиращите настояват за оставката на федералното правителство и провеждането на предсрочни избори, намаляване на таксите за електричество и газ, реформа на обществената телевизия и радиоизлъчване, както и незабавното изгонване на "всички осъдени незаконни мигранти, извършили престъпления."

Кметът на града призова за мирни протести и предотвратяване на провокации.

Основните лозунги на протеста са „Тази власт трябва да си ходи!“ Искат се по-ниски данъци и такси върху тока и газа, по-евтин обществен транспорт, билета за който стигна 29-евро, както и реформа на обществените медии.

Паралелно с антиправителствените протести, в големите мегаполиси, като Берлин, се провеждат мащабни контрадемонстрации в защита на демокрацията и срещу десния екстремизъм.

Германското общество остава дълбоко разделено, а темата за миграцията е основното политическо оръжие седмици преди вота в Източна Германия.