След историческата среща. Как Азербайджан стана новият център на света

Точно преди една година, на 8 август 2025 г., в Белия дом, бе поставено началото на нова ера за Южен Кавказ.

Историческата среща във Вашингтон, скрепена с посредничеството на президента Тръмп, сложи де факто окончателния край на десетилетния конфликт между Армения и Азербайджан.

Днес обаче тази дата се осмисля не толкова като затваряне на военна страница, колкото като глобално икономическо пренареждане, което трансформира региона от зона на замразен конфликт в нов търговски и енергиен център между Азия и Европа.

Коридорът Тръмп

Ключовият елемент, договорен във Вашингтон, бе създаването на стратегическия транспортен коридор през Южна Армения TRIPP или Маршрутът Тръмп за международен мир и просперитет.

Огромното му значение е, че той осигурява директна сухопътна и инфраструктурна връзка между основната територия на Азербайджан, включително Нахичеван, както и Турция. С негова помощ се отключи огромен потенциал за енергийни и логистични проекти, възлизащи на десетки милиарди долари.

След историческата среща, Баку все повече се превръща в нов мега център, в глобален геоикономически хъб по маршрута Изток-Запад. Чрез комбинирането на железопътни, оптични, електропреносни и тръбопроводни мрежи, Баку прави нова свързаност между Каспийско и Черно море.

Геополитически, Вашингтон само за 12 месеца умело замени досегашното руско влияние в Кавказ. Чрез правата за развитие и сигурност на новия коридор, САЩ си осигуриха директен лост за влияние в сърцето на Евразия.

Този ход не само изолира конкурентни регионални сили като Иран, но и гарантира на Запада сигурен достъп до алтернативни енергийни източници и редки минерали, заобикаляйки Москва и Пекин.

Срещата във Вашингтон има и още едно регионално измерение. Анкара и Баку циментираха позицията си на главен мост между Изтока и Запада.

За Турция новият коридор е геополитическа победа, която я утвърждава като без алтернативен газов и логистичен хъб на прага на Европа. А Баку, в това ново пренареждане за Южен Кавказ, държи най-силните карти, което й дава възможност да чертае контурите на новия икономически ред.

Поздравленията

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио нарече Доналд Тръмп "президент на мира" и припомни споразуменията, постигнати преди година между Азербайджан и Армения, това написа Oxu.Az, като се позова на негов пост в социалната мрежа X.

Специалният представител на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф също публикува публикация, посветена на годишнината от подписването на Вашингтонската декларация между Азербайджан и Армения.

"Преди година, на този ден, президентът на САЩ Доналд Тръмп събра Азербайджан и Армения, за да подпишат историческо мирно споразумение, което сложи край на 35 години конфликт.

Благодарение на лидерството на президента Южният Кавказ стана по-сигурен, по-проспериращ и по-стабилен, а бъдещето на тези велики страни изглежда светло.

Гордея се, че съм част от тази историческа администрация", добави той.

Армения ликува

Арменският премиер Никол Пашинян и президентът на САЩ Доналд Тръмп изразиха мнението по време на телефонен разговор, че срещата във Вашингтон е довела до истински мир между Ереван и Баку, съобщи пресслужбата на арменското правителство.

"Пашинян благодари на Тръмп за организирането на Мирната среща на върха на 8 август 2025 г. във Вашингтон, в Белия дом, и за подписването като свидетел на Декларацията за мир, приета от лидерите на Армения и Азербайджан, като подчерта решаващото значение на личните усилия на президента Тръмп за установяване на мира," се казва в изявлението.

Освен това Пашинян и Тръмп потвърдиха решимостта си да започнат работа по строителството на проекта TRIPP в близко бъдеще.