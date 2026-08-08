Тръмп получи своя човек начело на правосъдието

Сенатът на САЩ утвърди Тод Бланч за главен прокурор и така бившият личен адвокат на президента Доналд Тръмп официално поема Министерството на правосъдието. Номинацията мина на косъм - с 50 гласа "за" срещу 49 "против", след като двама републикански сенатори се присъединиха към демократите.

Бланч досега ръководеше ведомството временно, но постоянният пост му дава значително по-силна позиция за провеждане на политиката на администрацията. Утвърждаването му приключи една от най-оспорваните битки за член на кабинета през втория мандат на Тръмп.

Само един глас реши битката

Срещу Бланч гласуваха републиканските сенатори Сюзън Колинс от Мейн и Лиса Мъркауски от Аляска, както и всички демократи. Решаваща се оказа подкрепата на републиканеца Бил Касиди от Луизиана.

Касиди обяви в последния момент, че ще подкрепи номинацията. Според него при управлението на Тръмп едва ли може да бъде предложен друг кандидат, който да ръководи министерството по-успешно, а опитът на Бланч като адвокат на президента може дори да му помогне да му се противопоставя, когато смята дадено искане за юридически неприемливо.

От адвокат на Тръмп до върха на правосъдието

Бланч беше сред водещите адвокати на Тръмп по наказателните дела срещу него и влезе в Министерството на правосъдието като заместник главен прокурор. През април той пое временно ведомството, след като Тръмп освободи Пам Бонди, което обяснява защо Бланч вече е вторият официално утвърден главен прокурор след завръщането на президента в Белия дом.

Тръмп не е крил желанието си Министерството на правосъдието да следва по-тясно курса на Белия дом. Неговите противници предупреждават, че това поставя под натиск традиционната независимост на ведомството, докато републиканците защитават промените като необходим отговор срещу това, което определят като политизиране на правосъдието при предишната администрация.

Бланч вече защити работата си начело на ведомството, като твърди, че е помогнал за намаляването на престъпността и за поправянето на злоупотреби срещу Тръмп и негови консервативни съюзници. Поддръжниците му изтъкват и дългогодишния му опит като федерален прокурор.

Спорните 1,8 млрд. долара едва не провалиха номинацията

Най-тежката пречка пред Бланч се оказа споразумението по дело на Тръмп срещу американската данъчна служба. То включваше фонд за 1,8 млрд. долара за обезщетяване на хора, които твърдят, че са били жертви на политизирано правосъдие, включително участници в щурма срещу Капитолия на 6 януари 2021 г.

Под натиск от сенатори Бланч пое писмен ангажимент фондът да бъде прекратен. Той обеща и да ограничи частта от споразумението, която защитаваше Тръмп, синовете му и семейния бизнес от определени данъчни проверки. Именно тези отстъпки отвориха пътя към решаващите гласове в Сената.