Нови правила за нотариуси, имотни сделки и завещания. Голяма реформа
Кабинетът "Радев" с мощен удар срещу имотните измами
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Кабинетът "Радев" с мощен удар срещу имотните измами
Сенатът утвърди Тод Бланч за главен прокурор с минималните 50 срещу 49 гласа след тежка битка сред самите републиканци
Първи подробности за регистъра на лобистите
Вашингтон обяви, че сделката с Warner Bros. Discovery няма да навреди на конкуренцията, но опасенията за работни места и влияние остават
Ирена Борисова е участвала в законодателни политики, международни формати и работни групи на ЕС и Съвета на Европа
Кечева е съдия
Проектът предвижда по-строг контрол, експертни оценки и по-дълги процедури
Прокурорската колегия на ВСС ще обсъжда следващата седмица и нов временно изпълняващ длъжността
Андрей Георгиев и Георги Балков влизат в екипа на Андрей Янкулов
Част от съдилищата и прокуратурите се местят на бул. „Драган Цанков“ 6
Велислава Делчева сезира Сарафов и министри, иска закриване на дома във Варненци
Фалшиви документи, апетитни имоти и престъпни схеми – идва реформа срещу най-наглите измами
Занягат наказанията за тероризъм
В министерството на правосъдието се работи и по нормативни промени в наказателното законодателство
България подкрепя международните инициативи, които целят решаването на военния конфликт
Европейският главен прокурор е на посещение у нас
Основни акценти в разговора бяха подготвените от МП и внесени в НС законопроекти
Идеята е агенцията да поеме част от работата на КПКОНПИ
По част от разследванията се прибягва до изпращане или изпълнение на молби за правна помощ до различни държави
Изискването е гражданинът-заявител да притежава квалифициран електронен подпис