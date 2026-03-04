Правосъдният министър реди критерии за бъдещ главен прокурор

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов ще предложи критерии за номиниране на следващ титулярен главен прокурор. Те ще бъдат изготвени като стандарт за процедурата и ще бъдат оставени на вниманието на бъдещото редовно правителство. Това съобщи самият Янкулов в началото на заседанието на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Министърът отново присъства лично на заседанието, като спази заявката си да участва в работата на Пленума на ВСС и на двете колегии винаги когато има възможност. В случаите, когато не може да присъства, на заседанията ще участват негови заместници - съдия и прокурор.

Пред членовете на колегията Янкулов обяви, че изработването на стандарт за номинации за ключови постове в съдебната система е приоритет за служебното правителство в частта „Правосъдие“. Според него правилата за избор на титулярен главен прокурор трябва да гарантират, че кандидатът ще се ползва както с обществено доверие, така и с професионална подкрепа.

Правосъдният министър припомни, че неговите предшественици досега са се въздържали да използват правомощието си да предлагат кандидати за главен прокурор. Причината е била опасението, че подобна стъпка може да бъде възприета като политизиране на процедурата.

По думите на Янкулов обаче подобен риск няма да съществува, ако номинацията се ползва с подкрепата на обществото и на професионалната общност. Той подчерта, че повече кандидатури биха дали възможност на Висшия съдебен съвет да направи по-добър избор.

Очаква се следващата сряда Прокурорската колегия на ВСС да разгледа и предложението на министъра за определяне на нов изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов.

