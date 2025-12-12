Жребият определи съдията Антон Урумов за разследващ магистрат

Съдия Антон Урумов от Софийския градски съд беше определен на случаен принцип за прокурор, който да разследва евентуално извършени престъпления от главния прокурор и неговите заместници.

Изборът беше извършен сред като 2-годишния мандат на съдия Даниела Талева изтече и тя беше възстановена на длъжността съдия в Софийския градски съд.

Срокът, в който избраният ще изпълнява функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор, е до две години, след което той се възстановява на заеманата преди това длъжност.

Във ВКС е постъпило искане от изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов да присъства на избора.

Съдия Даниела Талева от Софийския градски съд беше първият магистрат, определен чрез жребий да разследва главния прокурор. Това стана на 7 юли 2023 г. между 22 съдии, одобрени по новата процедура, въведена с промените в НПК и ЗСВ, в присъствието на заместник-председателя на ВКС Лада Паунова.

От 7 декември тази година Талева вече не е на тази позиция заради изтичане на мандата й.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com