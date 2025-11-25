Съд призна Сарафов за легитимен в ново дело срещу рецидивист

Дело срещу рецидивист и извършител на домашно насилие е било върнато за ново разглеждане от Апелативния съд в София след молба на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, показва извършена проверка.

Така с решението си съставът с председател Александър Желязков и членове Атанаска Китипова и Десислав Любомиров фактически приема, че Сарафов продължава да е легитимен в ролята си. Не е ясно кога точно е подадено искането – дали преди или след 21 юли. Самото дело е образувано три дни след тази дата, на 24 юли.

На 18 септември Наказателната колегия на ВКС постанови, че правомощията на Сарафов са прекратени след 21 юли, съгласно промените в Закона за съдебната власт. След това няколко състава – както във ВКС, така и в Апелативния съд – започнаха да отказват разглеждане на искания, подписани от него. Въпреки това има поредица от възобновени дела, в които съдилищата приемат подписа му за валиден. Едно от тях е именно по състава на Желязков.

Сарафов иска ново разглеждане на дело срещу мъж, осъден от Софийския районен съд на 1 година и 9 месеца затвор. Присъдата обединява три негови стари наказания – пробация, условно и ефективно лишаване от свобода. Той е добре познат на полицията и прокуратурата: осъждан, безработен, с основно образование, живеещ в гето в София. Родом е от село Галиче, област Враца.

Според решението на Апелативния съд „искането на главния прокурор е процесуално допустимо, тъй като е депозирано от лице, имащо право на това, а актът, чиято отмяна се иска, не е проверен по касационен ред“. Това отваря път към нов процес за рецидивиста.

Материалите по делото разкриват тежки прояви на домашно насилие. През март тази година мъжът е сключил споразумение с прокуратурата заради пореден побой над малолетното момиче, с което е живял. През април 2023 г. я е ударил многократно по лицето и тялото, причинил ѝ кръвонасядания, подути клепачи и затруднено дишане. Експертите приемат състоянието като временно разстройство на здравето. Психическият и физически тормоз е продължавал дълго и преди това, а мъжът е осъждан неколкократно за насилие над същото момиче.

През септември 2023 г. след употреба на алкохол той е посегнал с кухненски нож и е срязал бедрото ѝ със 7-сантиметрова рана. От страх тя не потърсила медицинска помощ навреме, а по-късно, при влошаване на състоянието, отишла в „Пирогов“, където твърдяла, че се е порязала на ламарина. Лекарите обработили раната и назначили лечение. Впоследствие момичето го напуснало, но той останал в жилището ѝ и тя се връщала само да домакинства. При едно от посещенията им възникнал скандал, свързан с работата му в столичен ресторант. Когато работодателят отказал авансово плащане, насилникът го нападнал, хванал го за дрехите, блъснал го в хладилник и отправил заплахи. За това деяние също е осъден, както и по редица други, включително за блудствени действия спрямо момичето.

Същият апелативен състав е уважил и друго искане на Сарафов – за възобновяване на дело за кражба на велосипед. То е образувано на 28 август – повече от месец след 21 юли.

Миналата седмица друг състав на Апелативния съд, с председател Мария Митева и членове Татяна Грозданова и Петър Гунчев, също възобнови дело по искане на Сарафов – този път срещу шофьор без книжка, осъден условно, като наказанието включва и лишаване от право да управлява автомобил, макар никога да не е притежавал свидетелство. Делото е образувано на 14 юли – седмица преди спорната дата.

Има и други актове, в които съдът приема Сарафов за легитимен. Проблемът е, че в нито един от тях не е записано кога точно е подадено съответното искане – преди или след 21 юли. Съставът на съдия Митева например отказва да възобнови дело срещу мъж от Ботевград, по искане на Сарафов, подадено на 1 октомври – дата, която е след изтичането на шестте месеца като изпълняващ функциите главен прокурор и след решението на Наказателната колегия на ВКС.

Въпросът кога и с какъв статут Сарафов е подписал исканията остава без отговор – а съдебната практика по тях продължава да се раздвоява.

