Пуснаха нови коли на половин цена, но никой не ги иска

BMW X1 е по-евтино с 41 процента, Skoda Superb се продава намаление от 44 процента, а чисто новият Mercedes се предлага на клиентите на половината цена - това е януарската реалност в шоурумите на европейските марки в Китай. Местните потребители не желаят да купуват коли на чужди брандове и това кара производителите от Европа да предлагат своите превозни средства дори под тяхната себестойност, за да разчистят наличностите и да ограничат загубите, пише "Аутомедия".

Нови модели от Европа на половин цена

В момента нови автомобили BMW, Mercedes или Skoda могат да се закупят в Китай на цена до половината от първоначалната. Според Тихо де Файтер, анализатор и автомобилен журналист в CarNewsChina.com, настоящите отстъпки за популярни модели BMW в Китай варират от 29 до 44 процента. Най-голямата отстъпка е за електрическото BMW i3. Основната цена на eDrive 35 L в момента е 353 900 юана (43 302 евро). С отстъпки от дилърите до 44 процента, китайските потребители вече могат да закупят такъв автомобил за около 198 000 юана (24 227 евро).

Анализаторът напомня, че през януари 2022 дилърите на BMW са продали над 79 000 нови автомобила от германската марка в Китай. За сравнение, през ноември 2025 броят беше само малко над 45 000 автомобила.

Нов Mercedes в Китай е по-евтин от Dacia, но никой не го иска

Китайските купувачи в шоурумите на Mercedes могат да разчитат на още по-големи отстъпки. Отстъпката от 50 процента важи за Mercedes-Benz A-Class, Mercedes-Benz EQA, Mercedes-Benz EQB и Mercedes-Benz GLA.

Например, новият електрически Mercedes EQB 260 има обявена цена, започваща от 352 000 юана (43 067 евро). В момента такъв автомобил може да се купи в китайски шоуруми за 176 000 юана (21 533 евро). За тази сума в Европа се продава новата Dacia Duster с 1.0-литров ECO-G двигател.

Тихо де Файтер подчертава, че Mercedes (компанията има две съвместни предприятия в азиатската държава - Beijing-Benz и Fujian-Benz) продължава да губи позиции в Китай. През 2020 марката е записала рекорд, като се е класирала на пето място по продажби. В момента тя дори е извън Топ 20.

Отслабващата позиция на европейските марки в Китай не засяга само производителите от премиум сегмента. От огромни намаления на цените, достигащи до 44 процента, могат да се възползват и китайските купувачи на Skoda.

Де Файтер описва настоящата ситуация на Skoda на местния пазар като "драматична". През ноември 2025 само 1350 нови автомобила Skoda са излезли на китайските пътища, което поставя чешката марка на 75-о място в класацията по популярност. Дялът на Skoda на китайския пазар като цяло през ноември беше незначителни 0,06 процента. И това кара ръководството на VW Group да се замисли за изтегляне на чешката марка от Китай и да насочи нейните продукти към други пазари.

