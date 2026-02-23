България изпревари Румъния, Чехия и Полша

България вече не е най-бедната страна в Европа, показва изследване на швейцарската банка UBS. Страната ни изпреварва по средно богатство Румъния и Турция, а когато става дума за медианно богатство се изкачваме още по-нагоре в класацията, оставяйки зад нас членките на „Вишеградската четворка“ – Чехия и Полша.



Разделението в богатството в Европа е ясно изразено. В някои държави хората разполагат със значително по-големи ресурси в сравнение с други, а размерът на богатството на възрастен човек очертава отчетлива граница между по-богатите и по-бедните страни. Това повдига въпроса кои са най-богатите и кои - най-бедните държави на континента и къде населението разполага с най-високи нива на лично богатство.

Нетното състояние, наричано още „богатство“, представлява общата стойност на притежаваното от едно домакинство минус неговите задължения. В него се включват финансовите активи и реалните активи, основно жилищата, от които впоследствие се изваждат дълговете.



Данните от „Глобалния доклад за богатството 2025“ на UBS, както и допълнителна информация, предоставена на „Евронюз“, показват, че през 2024 г. средното богатство на възрастен човек варира значително в 31 европейски държави - от 29 923 евро в Турция до 634 584 евро в Швейцария.



В рамките на Европейския съюз разликата е малко по-малка, но остава сериозна. Средното богатство на възрастен човек се движи между 44 568 евро в Румъния и 523 591 евро в Люксембург.



Швейцария и Люксембург са единствените две държави със средно богатство на възрастен човек над 500 000 евро. На трето място се нарежда Дания с 444 898 евро.

Средното богатство надхвърля 300 000 евро и в Нидерландия (342 477 евро), Норвегия (340 364 евро), Белгия (322 805 евро), Обединеното кралство (313 840 евро) и Швеция (308 935 евро).

Това поставя Обединеното кралство начело сред петте най-големи европейски икономики по този показател, докато Италия заема последното място сред тях със средно богатство от 198 321 евро. Стойността е 278 550 евро във Франция, 237 172 евро в Германия и 215 945 евро в Испания.



Повече от една трета от държавите имат средно богатство на възрастен човек под 100 000 евро. В тази група попадат Латвия (91 783 евро), Чехия (86 791 евро), Хърватия (76 358 евро), Естония (72 276 евро), Литва (63 189 евро), Словакия (58 573 евро), Полша (56 159 евро), Унгария (55 276 евро), България (47 798 евро), Румъния (44 568 евро) и Турция (29 923 евро).



Докладът подчертава, че както средното, така и медианното богатство на възрастен човек имат своите ограничения и могат да доведат до различни изводи. Медианата представлява точната средна стойност в разпределението на богатството.



„Средните стойности често са изкривени нагоре от сравнително малък брой хора с непропорционално високо богатство, докато медианните стойности дават по-прецизна представа за нивата на богатство в средата на скалата“, се казва в доклада, предава БГНЕС.



Във всички държави медианното богатство е по-ниско от средното, като в някои случаи разликата е значителна. В Швейцария например показателят спада от 634 584 евро до 168 374 евро.

Медианното богатство на възрастен човек варира от 7 765 евро в Турция до 365 244 евро в Люксембург. В рамките на ЕС диапазонът е между 22 257 евро в Полша и 365 244 евро в Люксембург.



Белгия заема второ място с 234 238 евро, следвана от Дания (199 647 евро), Швейцария (168 374 евро) и Обединеното кралство (162 944 евро).



Медианното богатство надхвърля 100 000 евро още във Франция (134 901 евро), Норвегия (131 653 евро), Нидерландия (121 855 евро), Испания (116 676 евро), Италия (114 988 евро) и Малта (111 673 евро).



Сред големите икономики Обединеното кралство отново е на първо място по медианно богатство, докато Германия е на дъното с 69 949 евро. В редица държави, предимно в Източна Европа, медианното богатство на възрастен човек остава под 50 000 евро.



Подреждането на държавите се променя значително при използване на медианното вместо средното богатство. Германия, Швеция, Австрия и Чехия слизат с по шест позиции надолу в класацията, като Германия пада от 11-о място по средно богатство на 17-о по медианно. За сметка на това Малта печели шест места и се изкачва от 17-о на 11-о. Белгия, Испания, Италия, Словения, Словакия, Франция и Обединеното кралство също се представят по-добре при медианния показател.



Цифрите очертават отчетлива пропаст в богатството на континента. Западна и Северна Европа се отличават с по-високи средни нива, докато в Източна Европа богатството остава значително по-ниско.



Финансови центрове като Швейцария и Люксембург оглавяват класациите. Северните държави също показват силни резултати, макар и неравномерни, като Финландия заема по-скоро средна позиция.



Разликата между най-богатата и най-бедната държава в Европа надхвърля 20 пъти, а в рамките на ЕС - повече от 10 пъти. При медианното богатство общата разлика е по-малка за повечето страни, но между най-високите и най-ниските стойности тя остава над 45 пъти в Европа и над 15 пъти в ЕС.



Неравенството в рамките на една държава е отделен въпрос и показва как богатството се разпределя между хората. Обикновено то се измерва чрез коефициента на Джини, а тази тема е разгледана подробно в публикация на Евронюз, посветена на разпределението на богатството в Европа.

