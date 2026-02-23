Шантава банкнота стана пълен хит у нас!

Сувенирни евробанкноти с номинал 0, посветени на влизането на България в еврозоната, станаха хит у нас. Парите не са законно платежно средство, но пък са печатани в печатницата Oberthur във Франция - една от сертифицираните печатници на ЕЦБ за евро, на същата хартия като истинското евро, със същите защитни елементи – воден знак, холограма, сериен номер, предаде "Марица".

В различни интернет – продавалници нулевите сувенирни банкноти имат различни цени. На едно място те са фиксирани на 12.99 евро, на друго комплект от две струва 19 евро. Типично пазарен трик – колкото повече, толкова по-евтино, комплект от три нулеви банкноти струват 38 евро.

Компанията производител е Euro Note Souvenir, базирана в Ирландия. А идеята за това хрумва на френския предприемач и рекламен специалист Ричард Файл, който изобразява на първите нулеви банкноти забележителности от родината си. Концепцията му жъне голям успех и сега се предлагат сувенирни пари както с исторически забележителности, така и с личности. Има с лика на Чарлз Дарвин, Че гевара, Джон Кенеди, принцеса Даяна и др.

Свързаните с България нулеви евробанкноти са три серии. Първата е още от 2019 г. с тираж от около 5000 бройки. Изобразени са светите братя Кирил и Методий.

Втората е от миналата година с изображение на Рилския манастир и катедралата "Свети Александър Невски". А най-новата е посветена на влизането на България в еврозоната. Печатана е през януари тази година. Изобразен е Рилския манастир и Свети Иван Рилски с надпис на български „Добре дошли в еврото“.

