Нова банкнота от 100 долара, изненадата е Тръмп
Републиканците в Конгреса настояват да бъде отпечатана и юбилейна банкнота от 250 долара с портрета му
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Републиканците в Конгреса настояват да бъде отпечатана и юбилейна банкнота от 250 долара с портрета му
Тя е посветена на влизането ни в еврозоната
Става дума за по-малък номинал
Ако планирате пътуване или ежедневни разплащания, най-сигурният и удобен вариант остава плащането с банкова карта
В стремежа си да бъде оригинален
Серия "Европа“ не включва банкнота от 500 EUR и от 27 април 2019 г. тя вече не се емитира
„Черешката на тортата“ е една монета от 2 ст.
Рекорда държат една стотинка и една серия левове. Вървят за 400 000 лв.
Защо се спряха точно на нея
Как тя е успяла да възкръсне
Свързана е с парите в обръщение у нас
В края на март 2024 г. парите в обращение достигнаха 28 893.6 млн. лв.
Какво представлява тя
Отново се появиха фалшиви пари
Тя е извадена от обращение в края на 1996 г.
Какво съобщиха от държавния трезор
От коя дата влиза промяната
Защо тази цифра на практика значи друго
САЩ емитира 5-доларова с лика на добрия старец през 1853 г
Аржентинците направиха петиция за да го сложат на 10 000 песос