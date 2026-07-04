Нова банкнота от 100 долара, изненадата е Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува ново изображение на банкнота от 100 долара, върху която за първи път стои неговият подпис. Това се случва няколко месеца след като Министерството на финансите обяви, че по повод 250-годишнината от създаването на Съединените щати действащ президент за първи път ще бъде представен със своя подпис върху американските банкноти.

На публикуваното изображение подписът на Тръмп е поставен над този на министъра на финансите Скот Бесънт. Досега върху банкнотите в САЩ традиционно присъстваха подписите на министъра на финансите и ковчежника на САЩ, но не и на действащия държавен глава.

При представянето на промяната през март ковчежникът на САЩ Брандън Бийч заяви, че приносът на Тръмп към американската икономика заслужава подобно признание.

„Отпечатването на подписа му върху американската валута е не само уместно, но и напълно заслужено“, заяви тогава Бийч.

Администрацията на Тръмп през последните месеци предприе редица инициативи, свързани с поставянето на името или образа на президента върху официални държавни символи. Те включват възпоменателен американски паспорт, пропуски за националните паркове, банери пред федерални институции, както и специални инвестиционни сметки за новородени. Във Флорида международното летище в Палм Бийч също беше преименувано на Доналд Тръмп.

Междувременно част от републиканците в Конгреса настояват да бъде отпечатана и юбилейна банкнота от 250 долара с портрета на Тръмп по случай 250-годишнината на САЩ.

Засега подобна идея среща сериозни законови пречки. Американското законодателство предвижда върху банкнотите да могат да бъдат изобразявани само починали личности. Внесеният законопроект обаче предлага изключение за настоящи и бивши президенти.

По-рано тази година в Бюрото за гравиране и печат вече са били подготвени прототипи на банкнота от 250 долара с портрета и подписа на Доналд Тръмп.

Министърът на финансите Скот Бесънт заяви през май, че не вижда нищо нередно в подобна инициатива и потвърди, че администрацията се подготвя за различни варианти, ако законопроектът бъде прие

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