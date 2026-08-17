Къде се живее най-добре по света? 10-те държави на върха

Къде бихте започнали живота си отначало, ако можехте да изберете всяка точка на света? Новото издание на международното проучване Expat Insider 2026 на InterNations дава отговор, след като близо 8000 чужденци от 162 националности оценяват живота си в различни държави.

Класацията сравнява 31 дестинации по няколко ключови показателя – качество на живот, колко лесно човек се установява, възможности за работа, лични финанси, жилища и достъп до дигитални услуги.

И тази година именно приятелското отношение към чужденците и достъпността на живота се оказват сред най-силните фактори за доброто класиране. Седем от държавите в топ 10 са и сред най-лесните места за установяване, а пет от тях попадат в световния топ 5 по лични финанси.

Панама отново е №1

Начело на класацията за трета поредна година е Панама. Страната оглавява общото подреждане, като е №1 и по показателите „Работа в чужбина“ и „Лични финанси“. Тя е втора и по лекотата, с която чужденците се установяват, а 87% от анкетираните казват, че са доволни от живота си там.

На второ място е Мексико, което е определено като най-лесното място за установяване сред всички изследвани държави. След него се нареждат Тайланд, Обединените арабски емирства и Бразилия.

Топ 10 на най-добрите държави за живот на чужденци през 2026 г.

Панама Мексико Тайланд Обединени арабски емирства Бразилия Испания Сингапур Португалия Малайзия Люксембург

Класацията показва любопитна тенденция – Латинска Америка и Югоизточна Азия доминират сред фаворитите. Три латиноамерикански държави са в топ 10, както и три от Югоизточна Азия.

Европа има три представители – Испания, Португалия и Люксембург.

Евтино, приветливо и с добър живот

Финансите са един от ключовите фактори за успеха на водещите дестинации. Панама е №1 по лични финанси, следвана от Тайланд и Мексико. Португалия е четвърта, а Малайзия – пета.

Любопитно е, че Испания, която е шеста в общата класация, оглавява отделния индекс за качество на живот. Следват Сингапур, ОАЕ, Япония и Австрия.

Така картината се оказва доста по-различна според това какво търси човек. Една държава може да предлага прекрасен стандарт на живот, но да бъде скъпа, друга да е изключително достъпна, а трета да впечатлява с добри възможности за работа, съобщава BBC.

Именно затова авторите на проучването подчертават, че зад едно място в класацията стоят различни истории – от хора, търсещи по-добър живот и климат, до такива, които са се преместили заради работа, пенсиониране или по-ниски разходи.

А кои са най-трудните места за чужденци?

В дъното на класацията тази година се оказват предимно европейски държави. Норвегия е последна – 31-ва, следвана от Германия и Турция. Сред най-слабо класираните са още Обединеното кралство, Канада, Швеция, Чехия, Австрия и Швейцария.

Причината невинаги е качеството на живот. Например Норвегия и Швеция предлагат отлична среда и високо качество на услугите, но чужденците се оплакват от трудното създаване на социални контакти и усещането за самота.