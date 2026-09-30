Ким Чен-ун тежи над 140 кг: Разузнаването разкри какво е здравето му

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун тежи над 140 килограма и страда от тежко затлъстяване, но към момента няма видими признаци за сериозни здравословни проблеми. Това сочи последната оценка на южнокорейското разузнаване, представена пред парламента в Сеул, съобщава БТА.

Данните бяха оповестени от южнокорейския депутат Юн Кун-йонг след закрито заседание на парламентарната комисия по разузнаването.

Според Националната разузнавателна служба на Южна Корея Ким е във високорискова група за сърдечносъдови заболявания заради теглото си. Въпреки това наблюдението на публичните му прояви не показва физически затруднения. Като пример разузнаването посочва негово посещение на военен кораб, при което той се изкачил бързо по стълби без видимо усилие.

Ким разполага и с личен медицински екип, който следи отблизо състоянието му. Именно тези наблюдения са в основата на оценката на Сеул, че в момента няма отчетливи признаци за влошено здраве. Това обаче е оценка на южнокорейското разузнаване, а не медицинска диагноза, потвърдена от Северна Корея.

Здравето му от години е обект на спекулации

Състоянието на Ким Чен-ун се следи особено внимателно заради въпросите около наследяването на властта в ядрената държава. Спекулациите се засилиха през 2020 г., когато севернокорейският лидер изчезна от публичното пространство за около 20 дни.

Баща му Ким Чен-ир и дядо му Ким Ир-сен също са имали проблеми с теглото и са били пушачи.

Ким Чен-ун също от години е известен като пушач. Разкази на хора, имали контакт с неговите лични готвачи, допълват образа му на любител на скъпи и изискани храни.

Пол Смарт, главен готвач в хотел „Метропол“ в Ханой, който е работил с личните готвачи на Ким по време на срещата на върха между САЩ и Северна Корея през 2019 г., разказва, че севернокорейският лидер харесва хайвер, омари и гъши дроб.

Южнокорейското разузнаване отчита и значително увеличаване на публичните изяви на Ким Чен-ун. През тази година те са 121 – с около 30% повече спрямо същия период на миналата година.