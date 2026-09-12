10 неписани правила за туристите в Япония. Никакъв бакшиш и сърбайте наволя!
От клечките за хранене и горещите извори до боклука и ескалаторите – малките жестове имат голямо значение
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От клечките за хранене и горещите извори до боклука и ескалаторите – малките жестове имат голямо значение
„Ако бяхме изчакали още 10 минути, днес нямаше да можем да говорим с вас“, каза той
Спасителните екипи продължават издирването, а в Читуан 229 открити тела все още не са идентифицирани заради тежкото им състояние
Протеинът също е важен, Азия диктува вкусовете
Епицентърът е бил на 68 километра северозападно от град Енде
Какво е направила Раабиатул Адавия остава неясно, но дворецът обяви, че поведението ѝ е уронило престижа на монархията
Над 6000 души останаха блокирани на летище „Нарита“, а 26 000 домакинства са без ток
Forest City край Сингапур трябваше да бъде „рай за цялото човечество“ с 700 000 жители.
Построена е преди 160 години и там всички са равни
Властите издадоха предупреждения за екстремни жеги
Историкът Рана Митър обяснява, че изборът не е случаен
Появи се и нова дума за това
Очаква се стихията да достигне континенталната част на страната, след като премине през северната част на Тайван
Суша и потоп удрят големите световни плантации заради Ел Ниньо, Индия и Бразилия най-уязвими
Опасност от наводнения и свлачища заради обилни дъждове
Силен трус разлюля южната част на страната в първия учебен ден, а властите наредиха незабавна евакуация на крайбрежните райони заради опасност от вълн...
Най-добри възможности предлагат държавите в Югоизточна Азия, Южна Азия и части от Източна Европа
Били са семейство
Показателят е как това се отразява на обикновения гражданин
Прекачването през Турция за момента не е нарушено