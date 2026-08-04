Жегата уби три лъвици в зоопарк в Токио, още три се борят за живота си

Безпрецедентна трагедия разтърси зоопарка Тама в Токио, след като три лъвици загинаха вследствие на предполагаем топлинен удар, причинен от рекордните летни горещини в Япония. Още три лъва са в тежко състояние и не могат да се изправят, съобщиха от зоологическата градина.

Това е първият подобен случай в историята на зоопарка.

„Никога досега не сме преживявали подобно нещо. Миналото лято също беше много горещо, но тогава нито един от лъвовете не се разболя така“, заяви представителката на зоопарка Мива Косака пред BBC.

Органна недостатъчност и тежко обезводняване

Първата жертва е Муги, тригодишна лъвица, която на 19 юли спряла да се храни, а още на следващия ден вече не можела да се изправи.

Служителите на зоопарка направили всичко възможно да я спасят – осигурили допълнителна вентилация, охлаждали я с вода и ѝ поставяли подкожни вливания, витамини и медикаменти за черния дроб. Въпреки усилията им Муги починала на 28 юли.

Само три дни по-късно, на 31 юли, умира и 11-годишната Ичиго, а в неделя издъхва и 15-годишната Луена.

Аутопсиите показват, че и трите животни са страдали от тежко обезводняване и множествена органна недостатъчност – признаци, които силно насочват към топлинен стрес като основна причина за смъртта им. Окончателните резултати ще бъдат известни след лабораторните изследвания.

Още три лъва са в тежко състояние

В момента двама мъжки лъва и една лъвица остават в тежко състояние.

Животните не могат да стоят на краката си и получават постоянни вливания на течности, лекарства и витамини.

По думите на Мива Косака някои от тях вече показват първи признаци на подобрение.

Още четири лъва постепенно се възстановяват, а шест животни изобщо не са проявили симптоми.

Като предпазна мярка всички ще бъдат преместени в специални помещения, оборудвани с мобилни климатици и мощни индустриални вентилатори.

Влажността се оказва смъртоносна

Според професора по ветеринарна медицина Хидеаки Караки от Токийския университет основният проблем не са само високите температури, а и изключително високата влажност.

За разлика от хората, лъвовете не се охлаждат чрез изпотяване. Те регулират телесната си температура чрез учестено и дълбоко дишане, което позволява влагата в дихателните пътища да се изпарява и така организмът да се охлажда.

Когато въздухът е прекалено влажен, този естествен механизъм почти не работи и животните не успяват да намалят телесната си температура.

Според специалистите допълнителен фактор е било и рязкото покачване на температурите в средата на юли, което не е оставило достатъчно време на лъвовете да се адаптират към горещините.

Жестоко лято в Япония

Зоопаркът Тама, който отглежда около 260 животински вида, развъжда лъвове още от 1964 година, а сафари автобусът, с който посетителите наблюдават животните отблизо, е една от най-големите му атракции.

Още миналия месец ръководството беше принудено да затвори експозицията с лъвовете именно заради внезапната гореща вълна.

Япония преживява едно от най-тежките си лета. В някои райони температурите вече надхвърлят 40 градуса, а местните ги определят като „жестоко горещи дни“.

От началото на сезона над 43 000 души са били приети в болница с топлинен удар.

Властите издадоха предупреждения за екстремни жеги и призоваха хората да ограничат престоя си навън, да пият повече течности и дори да заменят строгото офис облекло с по-леки летни дрехи.