Япония измисли "хладилник за хора" срещу жегите
Влизаш и за 5 минути започваш да се охлаждаш
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Влизаш и за 5 минути започваш да се охлаждаш
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Появи се и нова дума за това
Страната продължава да се бори с рекордно високи температури и стотици спешни случаи, свързани с жегите
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Веднъж топлинен удар - цял живот проблеми
Токио. Трима души са починали в Япония през последната седмица заради високите температури, а над 2000 са приети в болница с топлинен удар. Данните са...