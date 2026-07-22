Космати крака подпалиха Токио! Ново правило предизвика война за дрескода

Докато голяма част от света търси спасение от рекордните горещини, в Япония битката се води... за късите панталони.

Властите в Токио официално насърчават мъжете да заменят традиционните костюми с по-леки дрехи – тениски, маратонки и къси панталони. Целта е да се намали натоварването от жегите и да се спести енергия от климатизация.

Но новата препоръка предизвика неочакван спор, а социалните мрежи вече говорят за явление, наречено „sunehara“ – или „тормоз с космати крака“.

Жените: Не е честно!

Макар официално да няма правило, в много традиционни японски компании жените все още се очаква да носят чорапогащи, когато краката им са открити.

Затова част от тях смятат, че новите препоръки поставят мъжете в по-привилегировано положение.

Други признават, че изпитват дискомфорт от гледката на силно окосмените крака на колегите си, откъдето идва и новият интернет термин „sunehara“.

Управата: Даваме избор, не налагаме правила

Според представителя на екологичния отдел на Токийската столична управа Нобору Ватанабе идеята не е да се диктува как хората да се обличат.

„Искаме просто да дадем повече възможности в условията на екстремните горещини. Няма проблем, ако работното облекло не обижда околните“, казва той.

Почти половината японци подкрепят идеята

Проучване на Gorilla Clinic показва разделено обществено мнение:

53,5% са против късите панталони в офиса;

46,5% ги подкрепят.

Основните възражения са свързани не с облеклото, а с външния вид – телосложението и окосмяването на краката.

Любопитното е, че именно жените най-често се противопоставят на новата практика.

Все повече мъже прибягват до лазерна епилация

Неочакван ефект от новия дрескод е увеличеният интерес към лазерното обезкосмяване.

Според директора на Gorilla Clinic Акифуми Фунацу все повече мъже търсят процедурата не по естетически причини, а защото я възприемат като част от добрия офис етикет.

"Cool Biz" съществува вече две десетилетия

Инициативата Cool Biz не е нова.

Тя е въведена още през 2005 г. от настоящия губернатор на Токио Юрико Коике, когато е министър на околната среда. Кампанията насърчава служителите да свалят саката и вратовръзките през лятото, за да се намали използването на климатици.

След разрушителното земетресение и цунами през 2011 г. програмата е разширена под името Super Cool Biz като част от националните мерки за пестене на електроенергия.

Япония е под ударите на екстремни жеги

Страната преживява едно от най-горещите си лета.

Японската метеорологична агенция използва термина „kokusho-bi“ – „брутално горещ ден“ – когато температурите надхвърлят 40 градуса.

Само за седмица 7 души са починали от топлинен удар, 4580 души са били хоспитализирани.

В магазините вече се разпродават дрехи с вградени вентилатори, чадъри срещу UV лъчите, охлаждащи мокри кърпи и преносими вентилатори.

Експертите предупреждават, че организмът се нуждае от няколко седмици, за да се адаптира към жегата, а високата влажност в Япония допълнително затруднява естественото охлаждане на тялото.