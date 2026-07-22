Космати крака подпалиха Токио! Ново правило предизвика война за дрескода

Докато голяма част от света търси спасение от рекордните горещини, в Япония битката се води... за късите панталони.
Властите в Токио официално насърчават мъжете да заменят традиционните костюми с по-леки дрехи – тениски, маратонки и къси панталони. Целта е да се намали натоварването от жегите и да се спести енергия от климатизация.
Но новата препоръка предизвика неочакван спор, а социалните мрежи вече говорят за явление, наречено „sunehara“ – или „тормоз с космати крака“.
Жените: Не е честно!
Макар официално да няма правило, в много традиционни японски компании жените все още се очаква да носят чорапогащи, когато краката им са открити.
Затова част от тях смятат, че новите препоръки поставят мъжете в по-привилегировано положение.
Други признават, че изпитват дискомфорт от гледката на силно окосмените крака на колегите си, откъдето идва и новият интернет термин „sunehara“.
Управата: Даваме избор, не налагаме правила
Според представителя на екологичния отдел на Токийската столична управа Нобору Ватанабе идеята не е да се диктува как хората да се обличат.
„Искаме просто да дадем повече възможности в условията на екстремните горещини. Няма проблем, ако работното облекло не обижда околните“, казва той.
Почти половината японци подкрепят идеята
Проучване на Gorilla Clinic показва разделено обществено мнение:
53,5% са против късите панталони в офиса;
46,5% ги подкрепят.
Основните възражения са свързани не с облеклото, а с външния вид – телосложението и окосмяването на краката.
Любопитното е, че именно жените най-често се противопоставят на новата практика.
Все повече мъже прибягват до лазерна епилация
Неочакван ефект от новия дрескод е увеличеният интерес към лазерното обезкосмяване.
Според директора на Gorilla Clinic Акифуми Фунацу все повече мъже търсят процедурата не по естетически причини, а защото я възприемат като част от добрия офис етикет.
"Cool Biz" съществува вече две десетилетия
Инициативата Cool Biz не е нова.
Тя е въведена още през 2005 г. от настоящия губернатор на Токио Юрико Коике, когато е министър на околната среда. Кампанията насърчава служителите да свалят саката и вратовръзките през лятото, за да се намали използването на климатици.
След разрушителното земетресение и цунами през 2011 г. програмата е разширена под името Super Cool Biz като част от националните мерки за пестене на електроенергия.
Япония е под ударите на екстремни жеги
Страната преживява едно от най-горещите си лета.
Японската метеорологична агенция използва термина „kokusho-bi“ – „брутално горещ ден“ – когато температурите надхвърлят 40 градуса.
Само за седмица 7 души са починали от топлинен удар, 4580 души са били хоспитализирани.
В магазините вече се разпродават дрехи с вградени вентилатори, чадъри срещу UV лъчите, охлаждащи мокри кърпи и преносими вентилатори.
Експертите предупреждават, че организмът се нуждае от няколко седмици, за да се адаптира към жегата, а високата влажност в Япония допълнително затруднява естественото охлаждане на тялото.