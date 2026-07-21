Новата страст на милиардерите. Пикасо вече е история

За най-богатите хора в света -хедж фонд мениджъри, технологични магнати и холивудски звезди, притежаването на тиранозавър или стегозавър в имението е върховен символ на статус, изместващ картините на Пикасо.

Когато милиардерът Кен Грифин купи стегозавъра Апекс за 44.6 милиона долара, това беше рекорд, който всички смятаха, че няма как да бъде минат.

Но наскоро проведения аукцион в Ню Йорк, на който бе изложен един от най-впечатляващите фосили в света- Гъс, надмина очакванията на всички, продавайки се за над 50 милиона долара и то след ожесточено наддаване между 7 участници, което пренаписа историята на аукционния пазар за динозаври.

Изключителна находка

Експонатът е един от най-пълните известни скелети на тиранозавър рекс в света, включва 183 вкаменени кости и е открит през 2021 година в ранчо за добитък в щата Южна Дакота, откъдето идва и името му, в чест на собственика на имота. Динозавърът е живял преди около 72 до 66 милиона години - период с топъл климат, високо морско равнище и обширни крайбрежни равнини, често заливани от водата. Скелетът е с дължина около 11,5-11,6 метра и височина от около 3,8 метра, което го нарежда сред най-големите известни екземпляри на тиранозавър рекс. Запазени са между 61 и 63 процента от оригиналния скелет, включително череп с широко отворена челюст, пълна със здрави зъби, два добре запазени крака, както и редица рядко срещани кости, сред които фуркула, така наречената вилообразна кост.

Думите на експертите

"Гъс не е само изключителна находка, но и екземпляр, който е бил разкопан, документиран, подготвен и обгрижван с истинско съвършенство", заяви Касандра Хатън, ръководител на отдела за наука и естествена история в "Сотбис". Тя коментира и по-широкия феномен около продажбата на подобни фосили: "Съединените щати са единствената държава в света, където подобни фосили се считат за частна собственост. Ако притежавате земята, притежавате и фосила и имате право да го продадете. Ако искате да притежавате динозавър, това е единственото място, откъдето можете да го купите."

Предишният рекорд, изпреварен категорично

Досегашният рекордьор бе скелетът на стегозавъра "Ейпекс", продаден през 2024 година за 44,6 милиона долара на милиардера и основател на хедж фонд Кен Грифин.