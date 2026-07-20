Колко пари спечелиха финалистите. Сумата е колосална и историческа

Новият световен шампион по футбол няма да си тръгне само със златния трофей. За първи път в историята на турнира победителят ще получи и специални шампионски пръстени – символ на историческия триумф.

Освен престижната титла, шампионът ще прибере и рекордната сума от 51 милиона долара, докато финалистът ще получи 34 милиона долара.

Това става възможно, след като ФИФА увеличи наградния фонд до безпрецедентните 871 милиона долара, които ще бъдат разпределени между всички участници в първенството, съобщава vesti.bg.

Рекордни награди

Общият награден фонд е със 100 милиона долара по-голям, след като през април ФИФА одобри допълнително финансиране. Решението дойде след настояване на няколко европейски футболни федерации, които предупредиха, че домакинството на турнира в три държави води до значително по-високи разходи за транспорт и настаняване.

Всеки участник получава милиони

Дори отборите, които отпаднат още в груповата фаза, няма да останат без сериозни приходи. Всеки от 48-те участници получава гарантирани 12,5 милиона долара – 10 милиона за участие и още 2,5 милиона за подготовката преди турнира.

Наградите нарастват с всеки изминал елиминационен кръг:

Световен шампион – 51 млн. долара

Финалист – 34 млн. долара

Трето място – 30 млн. долара

Четвърто място – 28 млн. долара

Четвъртфинал – 20 млн. долара

Осминафинал – 16 млн. долара

Шестнадесетинафинал – 12 млн. долара

Участие в групите – 10 млн. долара

ФИФА плаща и разходите

Освен наградните фондове световната футболна централа покрива самолетните билети в бизнес класа за официалните делегации, разходите за настаняване и храна на 50-членните отбори, както и вътрешния транспорт и логистиката по време на турнира.

Парите не отиват директно при футболистите

ФИФА превежда средствата по сметките на националните футболни федерации, които сами определят начина на разпределение на премиите между играчите и щабовете.

Американската футболна федерация например задържа 20% от средствата за развитие на футбола, а останалите 80% разпределя поравно между мъжкия и женския национален отбор в съответствие с политиката си за равно заплащане.