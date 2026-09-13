Колко пари спечелиха финалистите. Сумата е колосална и историческа
ФИФА разпределя рекордните 871 милиона долара, а за първи път победителят ще получи и специални шампионски пръстени
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ФИФА разпределя рекордните 871 милиона долара, а за първи път победителят ще получи и специални шампионски пръстени
80 000 лв е наградният фонд на легендарнатото състезание
Тийм и Медведев излизат за титлата
Наградният фонд е намален до 53,4 млн. долара
УЕФА дава 371 млн. евро, което е с 23% повече от предния шампионат на Стария континент
Мугуруса и Кенин спорят за титлата от Откритото първенство на Австралия по тенис, Евроспрот излъчва директно от 10,30 (б.в)
Шампионите през 2020 ще получат по 4,12 млн. долара
US Open 2019 е с рекорден награден фонд
Най-богат от Чикаго си тръгна Сехудо
С рекорден награден фонд, авторитет на Балкански шампионат и няколко мощни благотворителни каузи стартира тази неделя Маратон София. Поредното 33-то и...
Впечатляващите 15 000 лв. очакват като награден фонд участниците в двата аматьорски турнира за Албена Къп тази година. Състезанията по минифутбол и те...
И тази година ще има награден фонд в мъжкото волейболно първенство. Както през изминалия шампионат, така и в настоящия, общата премия ще бъде в размер...
Добрич. По повод 45-годишния си юбилей курортът Албена ще е домакин на спортни състезания, за които едноименното дружество е осигурило награден фонд...
Добрич. Тази година участниците в 12-ото издание на международния фестивал за късометражно кино „В Двореца" ще си оспорват награден фонд в размер на 1...
Париж. Победата на Григор Димитров над Микаел Льодра в първия кръг от Мастърс-а в Париж, освен 45 точки за световната ранглиста, донесе на българина и...
Увеличение с около 35% ще се направи в наградния фонд на US Open, обявиха организаторите на четвъртия турнир от Големия шлем. Тазгодишното издание на...