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30 000 лв. си делят в Суперлигата

30 000 лв. си делят в Суперлигата

И тази година ще има награден фонд в мъжкото волейболно първенство. Както през изминалия шампионат, така и в настоящия, общата премия ще бъде в размер...

16 октомври | 21:00
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