Сиди към ГЕРБ: Не подарявайте президентския терен на Гюров-Кандев!

ГЕРБ влиза в решаващи часове преди президентския вот, а колебанието дали да издигне собствен кандидат вече носи риск само по себе си. Политологът проф. Румяна Коларова вижда все по-ясно оформен фаворит в лицето на действащия президент Илияна Йотова, докато първите стъпки на Андрей Гюров и Георги Кандев засега не успяват да променят това усещане. Александър Сиди пък предупреждава, че ако ГЕРБ остане без кандидат и се насочи към подкрепа за двойката, около която се групират ПП и ДБ, партията може да плати собствена политическа цена.

Фаворитът вече започва да се откъсва

Румяна Коларова започва от най-важната промяна в президентската надпревара - според нея постепенно се натрупва усещането, че един от кандидатите вече стои видимо пред останалите. „Все повече се затвърждава, че има ясен фаворит и той много изпреварва алтернативата, която до този момент е заявена“, каза тя, визирайки Илияна Йотова и двойката Гюров-Кандев.

Според Коларова точно сега прогнозите остават рискови, защото ГЕРБ още не е обявила окончателната си позиция. Бойко Борисов даде допълнително време на структурите да се произнесат, а самият той вече заяви публично, че е против издигането на собствен кандидат. „Ще видим кой ще надделее“, каза лидерът на партията, като решението трябва да бъде взето в навечерието на крайния срок за регистрация.

Точно това забавяне обаче започва да работи срещу ГЕРБ. Докато партията изчислява кой вариант е по-малко опасен, останалите кандидати вече трупат разпознаваемост, изграждат лагерите си и се опитват да превърнат президентския вот в сблъсък между две основни алтернативи.

Гюров-Кандев още не успяват да обърнат играта

Коларова свързва шансовете на Гюров и Кандев именно с първите им действия в кампанията. Засега обаче оценката й е по-скоро неблагоприятна за двойката - дистанцията до фаворита не се скъсява, а напротив, впечатлението за преднина на Йотова става все по-силно.

Това поставя Гюров-Кандев в особена ситуация. Те имат нужда не просто от подкрепата на ПП и ДБ, а от гласове далеч извън тези формации. Дори съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов призна публично, че без избиратели на ГЕРБ и други политически сили двойката математически няма как да спечели президентските избори.

Точно тук се появява и неудобният въпрос за Борисов - защо ГЕРБ би трябвало доброволно да даде на конкурентна политическа двойка онова, което й липсва най-много.

Избирателите на ГЕРБ няма да тръгнат след ПП-ДБ

Александър Сиди е много по-категоричен. Според него една от най-големите политически сили в страната просто няма логика да остане без собствено име в бюлетината. „ГЕРБ е втората политическа сила и е логично тези хора да имат за кого да гласуват“, заяви той.

Сиди не разбира и идеята партията на Борисов да търси общ терен с ПП-ДБ. Според него годините на остри конфликти между двата лагера няма как внезапно да бъдат заличени с решение на партийното ръководство, а избирателят на ГЕРБ трудно би приел да бъде насочен към Гюров и Кандев.

Тази оценка съвпада и с по-широкия проблем на всяка президентска кампания - партийното ръководство може да даде подкрепа, но не може автоматично да прехвърли избирателите си. Особено когато кандидатите идват от политическо пространство, с което допреди месеци е водена ожесточена битка.

Опасността е ГЕРБ сама да произведе „реалната опозиция“

За Сиди има и втори, още по-политически риск. Ако ГЕРБ не участва със собствен кандидат, ПП-ДБ ще получат възможност да представят себе си като основната алтернатива на властта и като единствената „реална опозиция“.

„Мечтата на ПП-ДБ на тези избори е да кажат: ние сме реалната опозиция“, заяви той. Според Сиди собствен кандидат на ГЕРБ би прекъснал точно тази линия и би показал, че партията запазва собствен политически център, вместо да се превръща в донор на гласове за чужда кандидатура.

Тук рискът за ГЕРБ вече надхвърля президентските избори. Ако Гюров-Кандев стигнат силен резултат с помощта на част от избирателите на Борисов, ПП-ДБ ще могат след това да използват този резултат като доказателство за собствената си политическа тежест. А ГЕРБ ще трябва да обяснява защо е помогнала за изграждането на този разказ.

Собственият кандидат дава шанс за балотаж

Според Сиди ГЕРБ все още има възможност да промени картината, ако влезе в надпреварата с разпознаваема фигура и проведе силна кампания. Той смята, че при такъв сценарий партията има реален шанс да се бори за втория тур, вместо предварително да освободи терена.

Противоположният вариант носи друг риск - да бъде показана слабост. Сиди предупреждава, че отказът от кандидат може да бъде прочетен като признание, че партията не се чувства в достатъчно добра кондиция за национален мажоритарен тест. Това е особено чувствително само месеци след парламентарните избори и преди следващата голяма битка за местната власт.

Самият Борисов аргументира нежеланието си за кандидат именно с необходимостта ГЕРБ да се обнови и мобилизира за местния вот. Но вътре в партията продължава спорът дали подобна пауза ще помогне на структурите, или точно обратното - ще ги остави без битка и без собствена кауза.

Снимка: бТВ

Инициативните комитети не могат да скрият партиите

По другата голяма тема Коларова е по-внимателна. Според нея президентският вот по естествен начин произвежда две основни алтернативи заради балотажа, но това не означава автоматично възстановяване на стария двуполюсен модел.

Тя предупреждава и да не се преувеличава „независимостта“ на кандидатите. Инициативните комитети могат да дадат по-широк обществен образ, но зад сериозните претенденти неизбежно застават партийни структури, организация и избирателни ядра.

Кампанията тепърва ще покаже кой има истинска тежест

Коларова смята, че България по-скоро се намира в преходен политически период, отколкото в завръщане към класическата система на два големи лагера. Следващите седмици ще покажат дали Гюров-Кандев могат да превърнат заявената подкрепа около себе си в реална изборна сила или усещането за убедителен фаворит ще продължи да работи в полза на Йотова.

Но за ГЕРБ часовникът тиктака по-бързо. Партията трябва да реши дали ще участва със собствено лице, или ще остави своите избиратели да избират между чужди кандидати. А предупреждението на Сиди е ясно - ако Борисов остави президентския терен свободен, най-голямата печалба може да отиде точно при Гюров и Кандев, които сами признават колко много се нуждаят от гласове извън собствения си лагер.