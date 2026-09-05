ВМРО застана зад Илияна Йотова и Кирил Вълчев

Националният изпълнителен комитет на ВМРО-БНД взе решение да подкрепи кандидатурите на Илияна Йотова за президент и Кирил Вълчев за вицепрезидент на предстоящите избори. Решението предстои да бъде представено и на Организационния съвет на партията.

От партията посочват, че подкрепата е продиктувана от необходимостта България да има стабилна и отговорна президентска институция, която да защитава националните интереси и правата на българите зад граница.

ВМРО заявява още, че президентът трябва да бъде гарант за държавността, националния суверенитет, сигурността и демократичните права на гражданите.

В позицията си ВМРО подчертава, че интересите на държавата и българската нация стоят над партийните съображения. Според ръководството на партията двойката Илияна Йотова-Кирил Вълчев би защитавала най-пълноценно тези интереси в условията на международни конфликти и икономическа несигурност.