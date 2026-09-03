Президентството не било мечта на Гюров. Явно просто му се случва

Андрей Гюров вече е кандидат за президент, но държи да се знае, че никога не е мечтал да бъде такъв. Той не преговаря с партии, макар ПП и ДБ да обявиха подкрепата си за него, не се смята за партиен кандидат, въпреки дългата си политическа биография, и влиза в надпреварата, защото разговорите му с хората показвали „различна социология“. За капак се появи и неизвестна по име известна актриса, която при служебното му правителство била толкова спокойна, че спряла да чете новини. Президентската кампания на Гюров още е на три дни, но вече започва да прилича на състезание по политически парадокси.

Мечта не е. Само кандидатура за президент

„Никога не съм имал мечта да ставам президент“, обяви Гюров пред БНТ. След което обясни защо всъщност се кандидатира за президент.

„Аз съм човек, работещ българин, който е изградил кариера в частния сектор. Имам прекрасно семейство и не мога по никакъв начин да нарека президентската институция мечта. Тя е по-скоро отговорност“, заяви той. Същият Гюров само два дни по-рано излезе пред Историческия музей в Гоце Делчев и официално поиска доверието на избирателите за „Дондуков“ 2 заедно с Георги Кандев. Двамата се представиха като „работещи български граждани“, които не били изпратени от никого и не дължали нищо на никого.

И ако някой все пак е останал с погрешното впечатление, че човекът просто изпълнява неприятно гражданско задължение, Гюров внесе яснота: „Аз съм спортист, винаги влизам в състезание, за да спечеля.“ Значи президентството не е мечта, но победата очевидно е цел.

Независим. С две партии зад гърба

Още по-интересна е темата с политическата независимост. Гюров отново обяви, че не преговаря с партиите и партийните централи. Той говорел всеки ден направо с гражданите и избирателите на тези формации, които му казвали, че президентските избори не са партийни и идеологически.

Само че още преди официалното обявяване на кандидатурата ПП и ДБ публично бяха заявили подкрепата си за двойката Гюров-Кандев. „Стандарт“ вече отбеляза очевидното разминаване между заявката за „гражданска кандидатура без зависимости“ и предварително осигурената политическа подкрепа.

Медията ни посочи и още една любопитна подробност - докато Гюров и Кандев представяха кандидатурата си, „Да, България“ вече разпространяваше позицията си в тяхна подкрепа. Сред хората в инициативния комитет пък са добре разпознаваеми фигури от средите на градската десница.

Така се ражда нов вид политическа независимост - не преговаряш с партийни централи, просто те сами застават зад теб.

Не кабинетен политик. Само депутат, банкер и премиер

Гюров вече направи и друга знаменита заявка. При обявяването на кандидатурата двамата с Кандев увериха: „Ние не сме кабинетни политици, а работещи български граждани.“

Вече беше обърнато внимание на този особен прочит на биографията. Гюров е бил народен представител и председател на парламентарната група на „Продължаваме промяната“, подуправител на Българската народна банка, а тази година и служебен министър-председател. Тоест човекът, който не е „кабинетен политик“, е прекарал немалка част от последните години именно в парламента, висшите държавни институции и Министерския съвет.

Сега Гюров отново напомни, че има много приятели в ПП, но това не означавало зависимост. „Не бягам от миналото си“, заяви той. И действително няма особена необходимост да бяга - политическото минало върви непосредствено след кандидатурата му.

Гюров откри и нов вид социология

На въпроса дали наистина вярва, че може да спечели изборите, кандидатът посочи разговорите си с хората. „Мисля, че всички разговори, които съм провел, показват един вид различна социология, тази надежда, за която говорих преди малко“, обясни той.

Това със сигурност е далеч по-приятният вид социология - няма извадки, няма проценти, няма досадни таблици, няма риск някоя агенция да ти даде неприятен резултат. Просто разговаряш с хора, които очевидно са склонни да разговарят с теб, и получаваш надежда.

Преди два дни политологът Румяна Коларова обясни, че предварителните сондажи поставят двойката Гюров-Кандев твърдо на трета позиция. Друг експерт Румяна Бъчварова пък каза, че от първите послания на кандидатите трудно може да се разбере каква промяна предлагат.

Разбира се, Гюров разполага със своята „различна социология“. А тя, поне засега, изглежда значително по-оптимистична.

А после се появи актрисата

Най-силният аргумент за успеха на служебното правителство на Гюров обаче дойде от културните среди. „Една жена, известна актриса, ми каза, че по време на служебното правителство за първи път не е четяла новини, защото е била спокойна. Това искаме да дадем на българските граждани“, разказа кандидатът.

Име няма, проверка няма, но историята е прекрасна. Управлението очевидно било толкова успешно, че гражданката решила да спре да проверява какво прави правителството. Трудно е да се измисли по-удобна оценка за един политик - управляваш толкова добре, че хората престават да следят новините за теб.

Гюров е от отбора на всички

Кандидатът определи себе си като „играч в отбора на българските граждани“. Не бил изпратен от никого, не дължал услуги на никого и разчитал едновременно на приятелите си от ПП и на „всички други български граждани“.

Ден по-рано Гюров вече беше разширил политическия си периметър още повече. Пред Нова телевизия той заяви, че очаква подкрепа и от избиратели на ГЕРБ, и от хора от левия спектър. Тогава се забеляза противоречието с представянето му от част от ДБ като проевропейска дясна кандидатура.

С други думи, партиен кандидат не е, но партиите го подкрепят. Десен кандидат е, но очаква леви гласове. Не преговаря с политически централи, но разговаря с хора от партийни ръководства. Президентството не му е мечта, но влиза, за да го спечели. Не е кабинетен политик, но вече е бил на върха на изпълнителната власт.

Андрей Гюров обещава и още едно важно качество - можел да казва „не“. „Никога не съм бил поддръжник на „йес политиката“, увери той. Първото голямо „да“ обаче вече е казано. На въпроса дали иска да стане президент…