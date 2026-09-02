Журналист срина със земята Ергенът и Фермата

Журналистът Любомир Кольовски отправи изключително остра критика към риалити форматите в българския телевизионен ефир. В публикация в социалните мрежи той свързва завръщането на подобни предавания през есенния сезон с по-широк проблем – според него телевизиите насърчават модели на поведение, които влияят негативно върху обществото.

“Отива си лятото. Идва есента и кретенията на риалити шоутата се завръща. Отново ще бомбират нещастната публика с грандиозни и безобразни идиотщини“, пише Кольовски.

Сред форматите, които посочва, са “Ергенът“ и “Фермата“. Журналистът използва изключително крайни определения, като прави връзка между съдържанието на подобни предавания и проявите на агресия сред младите хора.

“Това са ИЗВЪНБРАЧНИТЕ БАЩИ И МАЙКИ НА ИЗРОДИТЕ, УБИЛИ ЗВЕРСКИ ЕДИН ЧОВЕК НА МЛАДЕЖКИЯ ХЪЛМ В ПЛОВДИВ. Забравихме ли го?“, пише журналистът.

Според него телевизионната среда носи своята част от отговорността за налагането на определени обществени модели. Кольовски отправя въпроси и към институциите, които според него не реагират достатъчно активно.

“Къде е СЕМ? Къде е парламентарната комисия за медии и култура? Къде са институциите, министерствата, агенциите, НПО-та“, пита журналистът.

Критиките му са насочени и към хората, които създават подобно телевизионно съдържание. Той ги обвинява, че печелят от най-първичните реакции на зрителите и използва определения като “гнусни и алчни халтураджии“.

Кольовски поставя въпроса и за мълчанието на интелектуалците и хората на културата:

“Къде са интелектуалците и хуманистите, които безучастно наблюдават тази вакханалия? Къде съм аз? Къде си ти?“

Публикацията завършва с критика към цялостната масова културна среда, в която журналистът поставя риалити форматите редом до чалгата и телевизионните сериали.

“Някъде там, в паяжината на чалгата, турските сериали. Или “Фермер търси жена“, завършва Кольовски.