Дъщерята на Мира Добрева с пикантна тайна за новия "Ерген"

Пикантна тайна за новото риалити "Ергенът: Любов в рая", което стартира тази вечер, издаде дъщерята на Мира Добрева - Лора. Тя ще бъде водеща на специална рубрика в „Преди обед“, където ще коментира случващото се в предаването. Тя е прекарала близо два месеца на остров Родос заедно с участниците и вече има поглед отвътре към драмите, флиртовете и неочакваните обрати.

Лора разкри, че в романтичното риалити ще има не просто стая, а цяла къща за интимност, която ще предлага сближаване между участниците.

„Има стая за интимност. Даже цяла къща за интимност“, разкри Лора. По думите ѝ зрителите ще видят интересна комбинация между по-млади мъже и по-зрели жени. Лора призна, че е била изненадана от реакциите им.

„Момчетата много се стъписаха, защото вероятно са влезли с очакването да се забавляват повече и да открият любовта под по-забавна форма“, сподели тя.

Според нея по-зрелите жени са очаквали мъже, които да застанат достойно до тях. Лора загатна, че още от началото ще има любопитни конфигурации между участниците.

„Мисля, че зрителите ще бъдат изненадани как ще се развият техните отношения, а любовта граници няма“, каза още Добрева.

Тя отхвърли и твърденията, че в подобни риалитита всичко е нагласено.

„Няма манипулации, както често се пише по мрежите. Пускаш хората и нещата се случват автоматично“, категорична е Лора.

Самата тя признава, че обожава риалити форматите и „Ергенът“, а престоят ѝ на Родос е бил толкова наситен, че ѝ се струва сякаш е минала цяла година.

По график предаването трябваше да стартира на 1 септември, но от bTV съобщиха, че то тръгва извънредно в ефира още тази вечер в 22:00 часа.