Радев влиза в голямата битка за европейските милиарди! Решаващи дни в ЕС

Голяма битка за европейските пари започва днес в Брюксел, а България е сред държавите, за които залогът е особено висок. Министър-председателят Румен Радев ще участва в двудневната среща на Европейския съвет на 15 и 16 октомври, когато лидерите на ЕС ще се опитат да сближат позициите си за новия седемгодишен бюджет. На масата е предложение за 1,62 трилиона евро, но между държавите има сериозни разногласия как да бъдат разпределени средствата.

Наред с финансовите спорове европейските ръководители трябва да намерят общ отговор на високите енергийни цени, икономическите трудности и нарастващите заплахи за сигурността.

Защо преговорите са толкова важни за България

Европейският съюз трябва да договори новата си многогодишна финансова рамка за периода 2028-2034 г. Именно тя ще определи с какви средства ще разполагат държавите за инфраструктура, земеделие, регионално развитие, научни изследвания и нови технологии.

Проблемът е, че парите трябва да стигнат и за значително нарасналите разходи за отбрана, сигурност и подкрепа за Украйна. Това изправя европейските лидери пред труден избор - кои програми да получат повече средства и кои да понесат съкращения.

Само дни преди срещата ирландското председателство на Съвета на ЕС предложи бюджет от около 1,62 трилиона евро. Сумата е с приблизително 8% под първоначалното предложение на Европейската комисия, съобщи Ройтерс. Компромисният вариант обаче не успя да преодолее различията между държавите.

Германия, Нидерландия и други нетни вносители в европейската хазна настояват за по-строга финансова дисциплина. В същото време държавите, които разчитат на европейските фондове за развитието на своите региони, се опасяват, че пренасочването на средства към новите приоритети може да засегне важни инвестиционни програми.

Точно тук се появява и една от основните задачи пред българския премиер. Румен Радев ще участва в среща на групата „Приятели на кохезията“, която обединява държави, заинтересовани от запазването на силна политика за сближаване на европейските региони. За България това е въпрос с пряко отражение върху бъдещите инвестиции в пътища, градска инфраструктура, предприятия и икономическото развитие на по-бедните райони.

Скъпата енергия се превръща в европейски проблем

Вторият голям икономически въпрос е свързан с цените на енергията. Високите разходи продължават да затрудняват европейската индустрия и да отслабват конкурентоспособността й спрямо производители от САЩ и Китай.

На срещата се очаква лидерите да дадат насоки за временни и целенасочени мерки, които да облекчат натиска върху бизнеса и потребителите.

Европейският съвет ще направи и преглед на пътната карта „Една Европа, един пазар“. Тя предвижда премахване на част от административните пречки пред предприятията и по-добри условия за инвестиции и търговия в рамките на Съюза.

Украйна и сигурността допълват трудния дневен ред

Двудневната среща няма да се ограничи до икономиката. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща е включил в дневния ред продължаващата подкрепа за Украйна, хибридните действия на Русия, миграцията, разширяването на ЕС и напрегнатата ситуация в Близкия изток.

Особено внимание ще бъде отделено на състоянието на критичната инфраструктура на Украйна преди зимата, както и на необходимостта Европа да укрепи собствените си отбранителни способности.

За Румен Радев са предвидени и отделни разговори с европейски държавни и правителствени ръководители, съобщиха от Министерския съвет.

Очакванията са срещата да очертае пътя към окончателна договореност за бъдещия европейски бюджет до края на годината. Постигането й обаче няма да бъде лесно, тъй като всички 27 държави трябва да постигнат съгласие.