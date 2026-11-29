Евентуалната финансова санкция от Брюксел заради прекомерния бюджетен дефицит е най-малкият проблем пред България. Далеч по-сериозни могат да бъдат последиците за кредитния рейтинг на страната и достъпа й до международните финансови пазари. За това предупреди членът на Фискалния съвет и бивш заместник финансов министър Любомир Дацов в предаването "Неделя 150" по БНР. Според него България се нуждае от мащабна административна реформа, която да обхване съкращаването или оптимизирането на 90 000 души в публичния сектор.

Глобата е символична, рисковете са другаде

"Глобата е символично действие. Отражението върху кредитния рейтинг на страната ни, върху достъпа до пазари и много други неща са по-важни и съществени от икономическа гледна точка. Ние правим тези неща не заради Брюксел, а заради нас. Устойчивостта на публичните финанси е нещо много важно", заяви Дацов.

Кредитният рейтинг е сред показателите, от които зависи при какви условия държавата може да заема пари от международните финансови пазари. Евентуалното му понижаване може да доведе до по-високи лихви по новоемитирания държавен дълг и съответно до увеличаване на бюджетните разходи за неговото обслужване.

На 24 ноември Европейската комисия препоръча на Съвета на ЕС да затегне процедурата по прекомерен дефицит срещу България заради недостатъчните мерки през 2026 г. Същевременно в оценката си Брюксел отбелязва, че мерките, предвидени в бюджетния план за 2027 г., биха допринесли за коригиране на прекомерния дефицит.

От Министерството на финансите определиха сегашната ситуация като резултат от натрупаните системни проблеми и политическата нестабилност през последните години. В актуализираната бюджетна прогноза се предвижда дефицитът на сектор "Държавно управление" постепенно да намалее до 2,8% от БВП през 2029 г.

Дацов поиска оптимизация на 90 000 души в публичния сектор

Според финансиста предвиденото в Бюджет 2027 намаляване на административните щатове е далеч от мащабите на необходимата реформа.

"Трябва да се направи административна реформа. Тя не може да бъде с тези пет хиляди бройки. 12 хиляди са незаетите места в администрацията. Общо 90 хиляди човека трябва да бъдат съкратени или оптимизирани в публичния сектор, за да се върне България в средноевропейските нива на публични разходи за персонал", заяви Дацов.

Още на 11 ноември финансистът посочи, че според неговите данни държавната администрация е нараснала с около 11 000 щатни бройки от 2020 г. насам. В проекта за Бюджет 2027 е заложено намаляване на 5042 щатни бройки в централната администрация.

Междувременно справка на администрацията на Министерския съвет, публикувана на 25 ноември по Закона за достъп до обществена информация, показва, че от встъпването в длъжност на правителството на 8 май до 20 ноември числеността на администрацията, подчинена на изпълнителната власт, е намалена от 59 900 на 58 967 щатни бройки. Това е намаление с 933 позиции, като са публикувани и проекти за допълнително съкращаване на 1081 бройки. Данните не обхващат целия публичен сектор, за който говори Дацов.

Бюджетът издържа пет години, преди да се счупи

Според Дацов проблемите с държавните финанси са започнали да се натрупват още през 2021 г. Финансистът настоява за структурни мерки, вместо основната част от усилията за ограничаване на бюджетния дефицит да бъдат отлагани за следващите години.

"За да коригираш този свръхдефицит, който ние генерирахме през последните няколко години, трябва да приложиш структурни мерки. Когато нямаш структурни мерки, се получава имитация на дейност", коментира той.

"Тази ситуация се формира след 2021 година. Бюджетът издържа 4-5 години, преди да се счупи. Беше ясно, че ще трябват такива непопулярни мерки. Всеки, който заявява, че иска да управлява държавата ни, трябва да е готов да прави правилните неща", допълни Дацов.

Членът на Фискалния съвет предупреди, че благоприятният период за българската икономика отминава. Според него 2027 г. вероятно ще бъде икономически по-добра от 2028 г., когато рисковете от забавяне на растежа ще бъдат по-големи.

"Не е ясно дали няма да има по-значително забавяне на БВП и застой в икономиката. Като стратегия беше много по-добре да се направи нещо по-значително през 2026 г. и 2027 г., отколкото да се остави, каквато е стратегията на управляващите, основната част от мерките да бъдат през 2028 г. и 2029 г.", посочи Дацов.