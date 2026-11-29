Световното съперничество вече не е за петрол, редки метали или финансови ресурси, а за привличането на талантливи млади хора. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред 250 младежи от цялата страна, събрали се в Банско на семинар на новоучредения Национален младежки съвет на "Прогресивна България".

Според премиера развитието на изкуствения интелект ще засили конкуренцията за подготвени и амбициозни специалисти. Радев определи създаването на условия за реализацията на младите българи в родината като една от големите задачи на правителството, съобщиха от пресцентъра на партията.

Новото богатство на държавите

Премиерът постави въпроса за избора, пред който са изправени много успешни млади българи - дали да потърсят професионална реализация в чужбина, или да останат в страната. Според него технологичното развитие променя представите за богатството на държавите, като все по-голямо значение придобиват знанията и способностите на хората.

"Искат млади хора с въображение, със знания, с амбиция и със силата да постигат своите мечти", заяви Радев за новите технологии и изкуствения интелект. Той подчерта, че личният професионален успех трябва да бъде съчетан и с отговорност към обществото.

"Няма по-голямо удовлетворение от това човек да може да каже един ден: аз допринесох за развитието на своята родина", написа по-късно премиерът във Фейсбук.

250 младежи се събраха в Банско

В семинара на новоучредения Национален младежки съвет участват представители на "Прогресивна България" от цялата страна. Сред присъстващите са председателят на Народното събрание Михаела Доцова, председателят на парламентарната група Петър Витанов, заместник-председателят на партията Емине Гюлестан, вицепремиерът Иво Христов и министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова.

Пред участниците Радев подчерта значението на това младите хора да участват активно в обществения живот и да формулират собствените си идеи за развитието на страната.

Над 2,2 млн. евро допълнително за младежките центрове

На 23 септември Министерският съвет одобри допълнително финансиране в размер на 2,2 млн. евро за изпълнението на националната програма за младежките центрове през периода 2026-2028 г. Средствата са предоставени по бюджета на Министерството на младежта и спорта.

По данни на Министерството на образованието и науката до средата на септември българските ученици са спечелили 103 медала от международни, европейски, младежки и балкански олимпиади и състезания по природни науки. От най-престижните световни надпревари страната ни има три златни, 13 сребърни и 19 бронзови медала.