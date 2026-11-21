Министър-председателят Румен Радев заминава на важна визита в Саудитска Арабия, където му предстои среща на най-високо равнище. В неделя, 22 ноември, българският премиер ще разговаря в столицата Рияд с престолонаследника и министър-председател на кралството принц Мохамед бин Салман бин Абдулазиз Ал Сауд. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Радев ще бъде придружаван от петима министри, чиито ресори обхващат ключови области на двустранните отношения. В състава на българската делегация влиза вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

За Рияд заминават още министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на туризма Илин Димитров.

Освен разговора между Румен Радев и принц Мохамед бин Салман програмата на посещението предвижда и отделни двустранни срещи на българските министри.

Присъствието на икономическия вицепремиер и министрите, отговарящи за иновациите, транспорта и туризма, поставя тези сфери сред основните направления, представени от българска страна по време на визитата.

Посещението е на високо правителствено равнище, като в Рияд ще бъдат представени едновременно няколко ключови ведомства от българския кабинет.