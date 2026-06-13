Принц Уилям даде почетен приз. Ето на кого
При кой отидоха статуетките
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При кой отидоха статуетките
ЕС потвърди присъствието му на срещата на върха
Твърдението идва в момент, когато принц Мохамед изпълнява функциите на фактически лидер на Саудитска Арабия
Роденият в Испания 26-годишен Борис е син на покойния търновски княз Кардам
Фредерик е споделял, че се възприема като допълнение на майка си, която е всестранно развита личност
Престолонаследникът и де факто управляващ страната досега бе само министър
Първаите срещи на Байдън бяха в дворец на саудитското кралско семейство в град Джеда
54-годишният принц Акишино участва в първата церемония в поредица от събития
Наследникът на трона на Кувейт ще управлява страната, докато емирът е в болница
Борисов проведе късно снощи телефонен разговор с престолонаследника на емирство Абу Даби
Бойко Борисов се срещна с престолонаследника на емирство Абу Даби
Принц Хари разочарова своята армия от фенове с признанието, че не вярва, че някога ще седне на трона. Британският престолонаследник е пети по линия за...
Саудитска Арабия има нов престолонаследник. Саудитският крал Салман определи вътрешния министър Мохамед бин Найеф за свой престолонаследник, а за втор...