Репортер изумен от наглеците в наш вълшебен курорт

Созопол няма как да не е вълшебен град и курорт, но има много неща, които вече нанасят решаващи вреди.

Созопол вече не е това, което беше. Така смята провокативният репортер Борислав Борисов, който публикува коментар във Facebook след посещението си в морския град. Основният му упрек е към драстично поскъпналите цени, обслужването и усещането, че курортът все повече се превръща в място, което "гледа да ти измъкне парите“.

Още в началото на публикацията си той поставя въпроса дали българите наистина нямат пари, след като плажовете и заведенията са пълни въпреки високите цени.

Днес бях в Созопол и имам само един въпрос – кога всичко стана толкова скъпо? Хората тотално са се побъркали, но най-странното е, че има кой да дава тези пари.

пише той

Най-силно впечатление му прави новата практика на централния плаж – освен чадър и шезлонг, вече се заплаща и масичката.

По думите му чадърът струва 7 лева, шезлонгът - също 7 лева, а за пластмасова масичка се доплащат още 6 лева. Предлага се и пакет с два шезлонга, чадър и масичка за 26 лева или 13 евро.

Според Борисов подобно таксуване досега не е съществувало и е поредният пример за стремеж да се печели от всичко възможно.

Не по-малко впечатление му правят цените на храната. Той посочва, че царевицата вече струва 3 евро, тараторът, 4 евро, айрянът - 3 евро, а дюнерите се продават между 6 и 10 евро.

"Цените са се обърнали - директно от лева в евро. И на никой не му пука обаче. На централния плаж имаше доста народ, дето са платили тия цени. На дюнерите хора има. Царевици се продават“, отбелязва той.

Борисов изчислява, че едно семейство може спокойно да похарчи около 200 евро за ден, което според него прави почивката по българското Черноморие трудно оправдан разход.

"За 10 дни - 2000 евро. На доста места ще отида, дето ми е по-евтино“, коментира той.

Въпреки критиките си Борисов подчертава, че харесва българското Черноморие и смята, че е важно туристите да подкрепят родния туризъм. Според него обаче в момента Гърция и Турция предлагат по-добро съотношение между цена, качество и обслужване.

Освен цените, той разказва и за неприятно преживяване в магазин в Созопол, където не е успял да плати с банкова карта, а отношението на продавача определя като грубо и непрофесионално.

В края на публикацията си Борисов обобщава, че е останал разочарован както от цените, така и от обслужването и атмосферата в курорта.

"Созопол не е това, което беше… Вече е новият Слънчев бряг. Не се гледа като красиво местенце, а като курорт, който гледа да ти измъкне яко пари и да те отпрати, щото знае, че повече няма да се върнеш там“, пише той и допълва, че не би посетил отново града през следващите години, докато "не се нормализират малко нещата“.

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