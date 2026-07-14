Зам.-министър Натова посочи приоритетите за коридора "Река Дунав - Черно море"

Дигитализацията, внедряването на интелигентни транспортни решения и модернизацията на пристанищната инфраструктура са водещи приоритети за разгръщане на пълния потенциал на водния транспорт река Дунав и Черно море. Това заяви заместник-министърът на транспорта и съобщенията Анна Натова, която се включи онлайн в откриването на кръглата маса „Дунав и Черно море: Синергия за регионално развитие и свързаност“.

Събитието се провежда днес в град Русе в рамките на българското председателство на инициативата „Общ дневен ред за Черно море“, както и на Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

В своето обръщение заместник-министър Натова подчерта стратегическото значение на географската свързаност в региона. „Река Дунав и Черно море са „стратегическа артерия“, която свързва сърцето на Европа с глобалните морски търговски пътища. В рамките на българското председателство се фокусираме върху оптимизиране на административните процедури, засилване на регионалната интеграция и подобряване на мултимодалността“, посочи тя.

По думите на заместник-министъра преходът към интегрирано управление изисква модернизация на пристанищата, превръщайки ги в ефективни мултимодални хъбове. В допълнение зам.-министър Натова открои успешните трансгранични проекти RIS Corridor Management (COMEX2) и FAIRway Danube II, които чрез обмен на данни повишават безопасността на корабоплаването и намаляват въглеродните емисии.

„Устойчивото регионалното развитие е невъзможно без екологичната жизненост. Чрез внедряването на екосъобразни технологии и опазването на речните и морските екосистеми ние гарантираме устойчивото развитие на региона“, допълни тя.

В рамките на форума участниците ще посетят Центъра за речни информационни услуги в Русе, където ще се запознаят на място с дигиталните системи за управление и безопасност на корабния трафик по река Дунав.

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