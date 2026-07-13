Сърчаджиев не остави и стотинка на Александра

Йосиф Сърчаджиев си отиде рано сутринта на 1 юли и така не се сдобри с дъщеря си Александра. Големият актьор, по негово изрично желание, бе погребан тайно ден след смъртта си, като се твърди, че на траурната церемония Алекс не присъствала.

Също така Сърчаджиев не оставил и стотинка от наследството си на актрисата и тв водеща. Още преди съпругата му Райна Томова да почине през 2024 г., Йоско прехвърля всичките си имоти и авоари на Пролетсин - доведения и осиновен син на актьора и на другата му родна дъщеря Ана.

В последните си интервюта Йоско се покайваше за това, че не общува с Александра. Той я признава за своя дъщеря, тъй като й дава името си, но от 23 години не общува с нея заради враждата си с майка й Пепа Николова, която също е покойница.

Александра Сърчаджиева израства изцяло под грижите на майка си Пепа Николова. Когато Алекс е едва на 22 години, екранната Джалма умира. Дори тогава, в момента на загубата на майка си, Йосиф Сърчаджиев не се появява и не й подава ръка.

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